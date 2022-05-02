屈畅

原标题：长沙居民自建房倒塌事故 9名涉案人员被刑拘

昨日下午，在湖南长沙居民自建房倒塌事故救援现场，一名女性成功获救，被送往医院救治。这是本次事故发生以来第六名获救被困者 供图/新华社

湖南省长沙市公安局昨日通报称，望城区“4·29”居民自建房倒塌事故发生后，长沙公安机关迅速成立专案组对该起事故立案侦查。5月1日，公安机关已对9名涉案人员予以刑事拘留。

经查，吴某勇（房主，望城区人）和设计施工负责人龙某恺（望城区人）、任某生（望城区人）、薛某棕（四川乐山人）等4人在该起自建房倒塌事故中涉嫌重大责任事故罪。

经查，今年4月13日，湖南湘大工程检测有限公司对该自建房家庭旅馆（4、5、6楼）进行房屋安全鉴定后出具虚假房屋安全鉴定报告，公司法人代表谭某及技术人员宁某、汤某、刘某、龚某等5人涉嫌提供虚假证明文件罪。

5月1日，公安机关已对上述9人予以刑事拘留。目前，案件正在进一步办理中。

昨日下午长沙市召开的新闻发布会上，长沙市委副书记、市长、现场调度处置指挥部总指挥郑建新介绍，4月30日下午，现场救援人员采用雷达生命探测仪，发现并确认了掩埋区一层3名被困人员的位置，其中第6位受困者距离较近，已于5月1日下午4时27分许成功救出，并已送往医院救治，生命体征平稳。对另外两名被困人员，搜救人员一直保持沟通联系，正在全速推进、积极救援。但由于现场情况复杂，施救空间狭小，救援人员正在尽最大努力，保证两名被困人员的生命安全。

郑建新表示，在对第6位受困者的救援中，由于倒塌建筑压得太实太厚，再加上倒塌房屋两侧的房屋严重受损，仍有倒塌风险，使得搜救难度非常大，“但我们的救援工作在专家组的科学指导下，一直在争分夺秒地推进。”

据介绍，救援人员朝被困目标掘进过程中，遇到墙体、横梁、冰箱等障碍物，破拆难度很大，为防止发生次生灾害，必须加强支撑、稳妥推进，尽快打开救援通道。在对第6名受困者的救援过程中，现场救援人员通过探测眼给被困者输送生理盐水等营养物质，每隔一段时间就和被困者通话一次，实时掌握状态，鼓励坚定信念、等待救援，经过26个小时的艰苦救援，成功将其救出。

长沙市消防救援支队副支队长张铮在发布会上表示，前期，消防救援力量利用雷达生命探测仪、音视频生命探测仪、搜救犬、手机定位等多种手段侦察，发现倒塌建筑的7楼、5楼、3楼、1楼等处存在被困人员生命体征信号，立即采取加强建筑固定支撑、全方位风险监测、严格安全防护等措施展开救援。“在风险性极高的情况下，我们通过手动、电动、液压破拆工具快速打通生命通道，全力营救被困人员。”

“由于埋压情况不明，不能使用大型机械和工具作业，并且纵深推进不宜动作过大，避免给被埋压人员造成二次伤害。”张铮介绍，下一步，消防救援力量将对还有生命体征的被困人员进行全力抢救。不放过任何机会，全力扩大搜救范围，充分利用黄金救援期，继续使用生命探测仪开展多轮次探测，不放过任何一丝生命迹象，不放过任何一个角落。

昨晚，第7名被困人员被成功救出。

文/本报记者 屈畅

现场直击

“头一次面临这么有难度的救援”

1日下午4时26分左右，一名女性被困者被消防救援人员从长沙居民自建房倒塌事故现场救出，现场响起掌声。

“你看得到那个荧光棒吗？”“能看到。”“别怕别怕，很多人都在帮忙，在救你！”这是此前这位被困者在事故救援现场和消防救援人员的一段对话。

4月29日12时24分，湖南长沙市望城区金山桥街道一居民自建房发生倒塌事故，初步核实房屋内受困人员23人，目前已救出6人，事发地附近有39人失联。事发后，一场营救迅速展开。5月1日凌晨，记者跟随长沙消防救援支队进入位于倒塌自建房西侧的建筑，直击现场救援。

“你一定要保持体力，我们正在救你！”消防救援人员鼓励着被困者。每隔一段时间，他们都会与被困者交流，安抚其情绪。截至发稿时，消防救援人员还在事故现场其他点位紧张施救。

长沙消防救援支队副支队长张铮介绍，东西两侧部分坍塌的建筑给救援带来了极大困难，首先要保证被困者不会受到次生伤害。记者在现场看到，工作人员从倒塌房屋正面和背面同时展开救援，中建五局等相关单位一批大型设备和人员已在现场待命。

中建五局三公司党委书记、董事长陈勇介绍，目前救援从倒塌现场结构方面主要面临几大困难。一是已倒塌房屋结构复杂，各类构件交织在一起，受力状态不明；二是两侧房屋受倒塌房屋冲击，主承重构件受损严重；三是作业面狭小、地形复杂，作业比较困难；四是如果大面积破拆，对已倒塌部分扰动较大，易发生破坏，造成更大伤害。

4月30日下午，消防救援人员通过人工搜救结合搜救犬、雷达生命探测仪、音频生命探测仪和蛇眼探测仪等方式，发现楼内仍有生命迹象。

救援人员发现，被困者“当时被埋压得比较深”，且工作面狭小、地形复杂，无法使用大型设备，只能用小型设备推进。

既要用科学的办法救援以保安全，又要抢抓“黄金72小时”时间；既要减少被困者被埋压的时间，更要尽全力降低被困者被次生伤害的可能。

救援人员通过呼喊等方式与被困者保持联系，还对被困者进行了生理盐水补给和心理疏导，同时抓紧破拆。

记者观察到，破拆过程中，救援人员遇到了冰箱等物体阻挡。如果贸然切割，可能引起较大振动，造成墙体碎石再次脱落，或结构不稳定。因此，救援人员调用小型金属切割设备拓展救援面。“我们采用的都是轻型、简易的电动破拆工具，因为它们振动小。”张铮说。

救援正以科学稳妥的方式向前推进。“这是我近30年的消防员生涯中，头一次面临这么有难度的救援。”张铮说，“我们一定会尽最大努力，已经调取了最强的力量、最尖端的装备。”

记者了解到，当前已紧急出动消防救援人员、武警官兵和社会应急力量700余人，调集消防车、大型吊车、发电车、生命探测仪等各类救援设备120余台套和搜救犬。

陈勇告诉记者，4月29日中午得到事故消息后，中建五局三公司一小时内召集了100余名工作人员赶到现场，“很多人都是在群里看到号召，立即自发响应。”目前，他们已在现场成立了有超过50名党员的临时党支部。

中南大学湘雅二医院国家紧急医学救援队也始终在现场。“我们仔细做了救援工作方案，反复调整和细化，具体到每个人每台救护车如何安排。”

“我们坚持生命至上、人民至上的理念，只要有一线希望，我们就要付出百倍努力！”张铮说。

5月1日上午，倒塌房屋两侧危房已经采取措施固定，以保救援过程安全。记者在现场看到，施工人员已使用专用设备，对倒塌房屋顶层不锈钢结构进行切割作业。陈勇介绍，切割吊装完成之后，能为消防队员搜救创造有利条件，帮助加快救援进度。

据新华社

(责编：孙红丽、杨迪)