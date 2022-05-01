黄盛

张振山正在工作中。受访者供图

“每一次荣誉都是一个新的起点，技术的提升永远没有止境。”在谈到刚刚获得的2022年全国五一劳动奖章时，中国航天科工集团三院二三九厂加工中心操作工张振山说。

今年24岁的张振山，学生时代主修数控维修专业，在2020年入职中国航天科工集团三院二三九厂后，在钳工、精密镗工、数控铣工等班组任职，锻炼出扎实的理论基础和丰富的实操经验。

年龄虽小，但技术过硬。这源于张振山对制造领域有着浓厚兴趣。在日常生活中，他常自己动手加工一些生活中的小物件，衣柜的撑杆头、洗衣机的转接头、手电钻的扩展支架、手机支架等都是他用自己研制的3D打印设备制作的。“3D打印是进行增材制造，数控加工是进行减材制造。”在张振山看来，这些设备的控制原理一致，他非常享受自行设计结构、绘制图纸、组装调试3D打印设备，并用该设备定制小物件的全过程。

在生产一线的工作中，张振山市场凭借稳扎稳打的深厚功力，负责复杂个性化零部件快速定制，并将加工技术和注意事项内化于心、外化于形，在与同事的相互配合下，实现零件加工的 “零失误”。

此外，随着航天产品零部件趋于异型化，经铸造成型的复杂零件内腔区域存在较大的加工技术难度，较少的加工余量使加工基准找正更是难上加难。但爱琢磨的张振山摸索出了自己的一套“绝活”。

张振山为了节省操作时间，发现可以通过“两次测量+方程式计算”的方式实现快速找准。先进行粗测量，再把测量好的点代入方程式，根据计算好的数据进行第二次校准。简单的几步操作，让原本需要1个多小时才能将出现局部区域考虑不周造成产品报废风险的基准找正，只需30分钟就能准确完成。工作过程中，他毫无保留地将“绝活”分享给同车间的工友，使整体生产效率提升20%。

“反复琢磨每一个航天产品零部件背后隐藏的理论原理，并在加工中不断修正，这应该是我们一线操作技师的工作目标。每一次社会对我们的认可都将化为我们用‘归零’心态再出发的动力。”张振山说。

(责编：初梓瑞、吕骞)