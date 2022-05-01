人民网北京5月1日电 （记者李栋）近日，人民网财经研究院召开了主题为“金台圆桌：新消费视野下的短视频、直播发展”的研讨会。与会专家围绕数字经济在畅通经济循环中的作用、新消费下短视频与直播的发展机遇、短视频与直播的“新农具”作用等话题展开探讨，共同为短视频、直播健康发展建言献策。

中国科学院大学经济与管理学院教授孙毅发言表示，以短视频、直播为内容承载形式的电商在打造品牌影响力，在沟通城乡间市场需求等方面正发挥着积极作用。

孙毅表示，这类电商的社交属性有助于打造国产品牌。借助各类音视频网站、社交网络，更容易拉近和消费者的距离，能够以更为直接的渠道、更加多元的方式传播产品信息和品牌价值。消费者习惯于购买前咨询、比价、拼单，消费后分享购物和消费体验，进一步扩大了品牌影响，从而进一步加速了品牌的塑造过程。

“近年兴起的‘新国潮’、‘新国货’以及‘老字号’品牌重塑等消费现象，无不体现其积极影响。”孙毅说。

除了品牌塑造力外，孙毅进一步指出，这种电商模式通过连接广泛的市场需求，加速了农产品流通，促进农产品规模化、集约化发展，城市与农村、发达地区与欠发达地区连接在一起，实现了第一产业、第二产业、第三产业的紧密结合，从而成为增加农民收入的新途径。

对于未来的兴趣电商发展趋势，孙毅认为，短视频、直播电商的持续发展会进一步促进我国数字技术和实体经济的融合：一方面，发挥这种模式的优势需要线上线下协同发展、电子商务与实体经济优势互补，因此互联工厂、以销定产、柔性制造等新兴模式不断涌现。他认为，现在的电子商务已经成为实体经济的一部分，电商在发展的同时也拓展了实体经济的空间。另一方面，支持电商蓬勃发展的底层数字化基础设施和产业链正在不断完善，这些技术提升了经济运行的韧性、增强了经济运行的抗风险能力。

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