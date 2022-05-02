记者赵竹青 罗知之

作为A股新生力量，科创板在开市将近两年的时间里，上市公司数量已达420家。2021年，这些公司借力资本，开足马力快速成长。

根据这420家公司披露的年报和业绩快报数据统计，2021年科创板公司整体营业收入同比增长36.86%，归母净利润增长75.89%。这数百家服务于国家创新驱动发展战略、有着核心技术的“硬科技”企业，正在成为中国经济不可或缺的新动能。

龙头引领、持续精进，交出亮眼“成绩单”

2021年，“科创”的身影始终忙碌在经济社会的各条战线，多家细分行业龙头公司交出亮眼成绩单。

例如，光伏组件龙头天合光能2021年实现营收444.8亿元，同比增长51.20%，净利润18.04亿元，同比增长46.77%；聚焦锂电赛道的天能股份2021年全年实现营业收入387.16亿元，同比增长10.30%。

业内人士表示，科创板公司高成长逻辑不变、基本面稳健向好，在技术突破上持续精进、亮点纷呈，展现出科创板的投资价值和成长价值。

同时，在产业升级大潮中，科创板企业已经逐渐占据一些重要行业的重要关口。

近日，受全国多地散发疫情的影响，产业链再次经受冲击，为保障尽快复工复产，工业和信息化部发文设立保运转重点企业“白名单”，建立产业链供应链诉求应急协调机制。记者发现，中微公司、盛美上海、安集科技、天岳先进、沪硅产业、君实生物、美迪西、和元生物等科创板上市公司均在“白名单”之列。

高速成长、加速转型，擦亮科创“金名片”

押注科技创新，意味着高风险和高回报。科创板正以其扎实的高成长性，一步一步将市场期待筑成现实，将愿景变成触手可及的营收和利润增长。

根据年报及业绩预告数据分析，在成长性方面，科创板和其他板块相比优势明显。

比如在营业收入增长率方面，科创板以36.86%的平均增长率，力压北交所、创业板和主板，成为A股成长性最高的板块。相比于主板，营收增长率几乎高出一倍。在归母净利润增长率方面，科创板更是以75.89%拔得头筹，和其余几个板块相比，高出一倍还多。

随着产业转型升级加速，科创板聚集了越来越多的创新企业，“硬科技”底色越来越凸显。科创板已成为中国科技创新、产业升级的一扇观察窗口。

分板块来看，科创板上市企业收入增长率排序依次为医药生物、有色金属、化工、电气设备、钢铁、电子、计算机、通信、机械设备、国防军工、汽车。净利润增长率排序依次为电气设备、有色金属、电子、化工、医药生物、国防军工、通信、机械设备、计算机、汽车、钢铁。

夯实研发、现金分红，以真金白银回报投资者

研发投入作为企业成长性的重要标志之一，是市场对科创板企业的重点关注指标。记者统计发现，科创板公司研发费用总体保持高增长，彰显了科创板的科技属性，同时也为未来积蓄了竞争力。

2021年，科创板公司研发强度保持高位，全年研发投入金额合计达到852.40亿元，同比增长29%，研发投入占营业收入的比例平均为13%，其中8家公司的研发投入占比超过30%。2021年，在研发投入上最“狠”的是医药企业百济神州，其全年研发费用高达95亿元，印证了市场公认的创新药开发之难。

在夯实研发、筑牢企业长期竞争力的同时，科创板公司也通过现金分红、送转股等形式回报投资者，提升股民获得感。2021年，共有322家科创板公司推出现金分红方案，占全部盈利公司家数的85%，现金分红总额达到290.44亿元。其中，236家公司现金分红比例超过30%，中国通号等64家公司现金分红超过1亿元。同时，股份回购力度进一步加大，2021年以来已有41家公司发布股份回购方案，涉及金额合计38.82亿元。

此外，38家科创板公司在实施现金分红的同时，推出送转股方案。“科创板近六成公司自由流通股本不足5000万股，50余家科创板公司股价超过100元，占A股市场‘百元股’总数的40%多。合理实施送转股有利于降低股票价格、提高股票流动性和资金吸引力，激发市场活力，既是上市公司管理流动性的必要手段，也反映了多数投资者的呼声。”有市场人士表示。

(责编：赵竹青、吕骞)