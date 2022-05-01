本报记者 陆娅楠

一季度，我国经济运行总体实现平稳开局。与此同时，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，宏观政策如何发力？支撑我国宏观经济大盘稳定运行的现实基础和有利条件是什么？记者采访了国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕。

冲击影响是阶段性的、暂时的，我国经济长期向好的基本面不会改变

记者：如何看待当前中国经济运行面临的风险与挑战？

赵辰昕：近期，受疫情点多、面广、频发的影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，新的下行压力进一步加大。面对这些困难和挑战，党中央、国务院作出明确部署，要求各项政策靠前安排、加快节奏，特别是针对受疫情冲击影响较大的一些行业企业等出台了一批帮扶支持政策，实施进一步释放消费潜力、促进消费持续恢复的一系列措施，“十四五”规划102项重大工程建设加快推进，地方政府专项债券加快发行使用。

冲击影响是阶段性的、暂时的。随着各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，中国经济将很快回归正常轨道。

我们要保持定力、坚定信心、攻坚克难、积极作为，充分认识并切实用好我国经济发展的多方面比较优势和有利条件。

从发展基础看，去年我国经济规模突破110万亿元，人均GDP突破8万元，超过世界平均水平。从供给潜力看，尽管受到国内外多重因素影响，但我国产业结构持续调整优化，产业体系完备的优势继续彰显，前期“缺电”等供给制约问题明显缓解，这都将促进国民经济循环进一步畅通。从内需空间看，扩大内需战略积极推进，一季度内需对经济增长的贡献率达到96.3%，我国超大规模市场优势持续显现。从政策环境看，今年宏观政策发力适当靠前，新的组合式税费支持政策加快出台实施，企业综合融资成本总体稳中有降，稳增长合力正在加快形成。

我国经济持续恢复发展的良好态势不会改变，支撑高质量发展的生产要素条件不会改变，经济韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的基本面不会改变，我们有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务。

着力推动打通物流堵点卡点，针对突出困难加大纾困保障力度

记者：针对近期物流不畅、产业链供应链运行受阻的情况，国家发展改革委出台了哪些针对性的措施？

赵辰昕：我们坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持全国一盘棋，综合施策确保物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运行。针对部分地区出现的物流效率下降、成本上升问题，着力推动打通物流堵点卡点，全力保障生产生活物资供应和产业链供应链稳定。

一是畅通“国字号”物流设施。协调国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、示范物流园区发挥示范引领作用，全力保障医疗防控物资、民生物资和重要生产物资的中转、分拨和运输畅通。

二是督促各地加快建设并用好应急物资中转接驳站。保障各类重要生产生活物资能进能出、快进快出，有效打通疫情管控条件下的物流通道。

三是推动解决地方、企业反映的痛点难点。发挥好各级物流保通保畅工作领导小组机制作用，加强重点地区春耕化肥、中央储备粮油等物资物流保障，确保不误春耕农时，保障粮食安全。

针对工业企业和服务业等困难行业突出困难问题，我们会同相关部门出台实施支持工业经济18条、促进服务业恢复发展43条政策，相关部门密集出台了减税降费、减免房租、旅游业纾困扶持政策、规范银行服务市场调节价管理等具体政策举措，目前有20多个省份出台了振作工业经济和纾困服务业的具体举措。

记者：缓解企业实际困难，满足急迫的资金、生产、流通需求，还有哪些政策举措要出台？

赵辰昕：当前工业生产承压、服务业困难情况尚未得到有效缓解，一些市场主体受到严重冲击，一些地方物流过度管控现象仍然存在，一些重点区域末端配送尚未完全恢复。下一步，国家发展改革委将加强统筹协调，针对突出困难加大纾困保障力度，着力打通产业链供应链堵点卡点，促进工业经济平稳运行和提质增效，有效引导市场预期，提振市场信心，努力实现一、二季度平稳接续，为稳定宏观经济大盘提供坚实支撑。

一是大力推动已出台政策落地见效。更好统筹疫情防控和经济社会发展，抓紧落实工业、服务业等领域相关政策措施，切实落实好群众高度关注的房租减免、防疫消杀补贴等扶持措施，同时研究采取更大力度举措，尽最大可能推动工业和服务业企业生产营业。

二是强化经济运行监测和政策跟踪问效。加强经济运行监测，针对形势变化，研究储备政策措施。

三是“点线面”结合做好物流保通保畅。在“点”上，“一事一协调”，及时推动相关部门、地方解决地方、企业反映的物流受阻问题。在“线”上，确保交通物流大动脉畅通，积极协调畅通末端微循环，推动经济血脉正常运行。在“面”上，加强重点物资、民生物资物流保障，统筹推进疫情防控和复工复产。

把稳增长放在更加突出的位置，加快落实已经确定的政策

记者：稳住宏观经济大盘，努力实现全年经济社会发展预期目标，宏观政策还将如何发力？

赵辰昕：我们要聚焦当前经济运行中的突出问题，继续做好“六稳”“六保”工作，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标。

一是加大宏观政策调节力度。把稳增长放在更加突出的位置，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加快落实已经确定的政策。进一步增强工作主动性前瞻性，积极应对超预期变化，抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，着力稳定宏观经济大盘。

二是全力扩大国内需求。在投资方面，发挥有效投资的关键作用，全面加强基础设施建设，加大网络型基础设施、产业升级基础设施、城市和农业农村基础设施、国家安全基础设施等领域的投资力度；加快中央预算内投资和专项债券的发行使用进度，强化土地、用能、环评等要素保障，推动项目尽早开工和顺利实施；促进社会投资健康发展，积极推动盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。在消费方面，落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，稳住更多消费服务市场主体，着力促进汽车等重点领域消费，切实稳住消费基本盘。

三是切实稳住市场主体。深入推进振作工业经济运行、推动工业高质量发展的举措，落实促进服务业领域困难行业恢复发展的政策措施，加大对受疫情严重冲击的行业、中小微企业、个体工商户的纾困帮扶力度，细化实化已确定的财税金融支持政策。研究采取更大力度的举措，尽最大可能推动服务业企业开张营业。

四是打通产业链供应链堵点卡点。采取“点对点”帮扶措施，确保受疫情影响严重的关键环节、重点企业运行安全。扎实抓好春耕生产和农资保供稳价，着力稳定粮食生产。继续做好能源供应保障，提高能源使用效率。持续做好物流运行监测调度，确保交通骨干网络、港口等有序运行，积极协调畅通末端微循环，加强重点物资、民生物资物流保障。

五是坚决守好社会民生底线。积极稳定和扩大就业，落实好针对特困行业的缓缴养老、失业、工伤保险费等政策，支持高校毕业生就业创业，稳定和扩大招聘规模，加强对困难群体的就业援助和就业帮扶。千方百计做好重要民生商品保供稳价工作，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，织密扎牢社会保障安全网。

《 人民日报 》（ 2022年05月01日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)