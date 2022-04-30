人民网北京4月30日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为47.4%、41.9%和42.7%，低于上月2.1、6.5和6.1个百分点，企业生产经营活动放缓，景气水平继续回落。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业景气水平连续下降，主要呈现以下三方面特点：

一是产需两端降幅加大。本轮疫情点多、面广、频发，部分企业减产停产。生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2个百分点，企业生产明显下降，市场需求继续走低。同时，本月供应商配送时间指数继续下降，产成品库存指数升至近年高点，不少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料和关键零部件供应困难、产成品销售不畅、库存积压等情况，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。

二是价格指数高位波动。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为64.2%和54.4%，低于上月1.9和2.3个百分点，继续位于近期较高运行水平。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别超过70.0%和60.0%，相关行业原材料采购和产品销售价格持续高位运行，中下游行业成本压力不断加大。

三是部分行业运行相对稳定。虽然制造业景气水平继续下行，但仍有部分行业运行总体平稳，其中保障基本民生的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶，以及非金属矿物制品、铁路船舶航空航天设备等行业PMI均高于临界点，且生产经营活动预期指数位于55.0%以上较高景气区间。

图片来源：国家统计局官网

4月份，非制造业商务活动指数低于上月6.5个百分点。赵庆河指出，非制造业经营活动总体继续放缓，主要呈现出以下两方面特点：

一是服务业景气水平回落幅度加大。受疫情严重冲击，服务业商务活动指数低于上月6.7个百分点，降至40.0%，连续两个月明显回落，服务业总体走弱。从行业情况看，调查的21个行业中有19个位于收缩区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等接触性聚集性行业商务活动指数仍处于低位收缩区间；批发、邮政、金融等行业降至收缩区间，业务总量由升转降。但电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务的商务活动指数继续位于扩张区间，业务总量保持增长，保障了经济社会的稳定有序运行。

二是建筑业保持扩张。建筑业商务活动指数为52.7%，低于上月5.4个百分点，仍位于扩张区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为61.0%，连续两个月位于高位景气区间，且新订单指数为52.3%，延续扩张走势，表明随着部分重大基础设施建设适度超前，土木工程建筑业保持较快施工进度，对经济社会恢复发展起到一定支撑作用。

“但也要看到，我国经济长期向好的基本面没有改变，尤其是近期有关部门进一步统筹疫情防控和物流畅通保供，加大助企纾困等各项政策力度，有利于稳定市场主体信心，4月份制造业生产经营活动预期指数和非制造业业务活动预期指数均保持在景气区间。随着疫情得到有效控制和政策效应显现，企业预期有望逐步得到改善。”赵庆河说。

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