人民网北京5月5日电 （黄盛）人民网财经从中国人民银行、银保监会、证监会获悉，三部门于近日分别召开专题会议传达学习贯彻中央政治局会议精神，研究部署具体贯彻落实措施。

三部门表示，要加快推动已经确定的各项政策措施精准落地，优化金融服务，引导金融机构更好满足实体经济融资需求，助力宏观经济大盘稳定。

优化金融服务

更好满足实体经济融资需求

三部门表示，要加快推动已经确定的各项政策措施精准落地，优化金融服务，引导金融机构更好满足实体经济融资需求。

中国人民银行表示，支持释放消费潜力，促进消费持续恢复；推动小微企业融资量增、面扩、价降，支持外贸、服务业、民航等困难行业纾困，加大对科技创新、专精特新企业金融支持力度；努力提升供应链金融发展水平，支持粮食、能源生产保供，保障物流畅通和促进产业链供应链稳定；要抓紧谋划增量政策工具，支持稳增长、稳就业、稳物价，为统筹疫情防控和经济社会发展营造良好货币金融环境。

银保监会表示，加强“新市民”金融服务，支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求；引导金融机构准确把握信贷政策，加强对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户的融资支持，提升融资便利度、降低综合融资成本；全力支持货运物流保通保畅工作，对承担疫情防控和应急运输任务较重的运输物流企业开辟绿色通道；扎实做好金融支持能源资源保供稳价，助力稳定产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

证监会表示，科学合理把握IPO和再融资常态化，丰富科技创新公司债、中小企业增信集合债等债券融资工具和品种，积极支持房地产企业债券融资，研究拓宽基础设施REITs试点范围，适时出台更多支持实体企业发展的政策措施。

防范化解重大金融风险

支持资本市场平稳运行

防范化解重大金融风险一直是金融监管部门的重要工作。三部门此次召开专题会议也重点提出要有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

中国人民银行表示，要科学研判国际国内形势，准确把握可能带来系统性金融风险的重点领域和重点对象，进一步有效管控金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线；支持资本市场平稳运行；执行好房地产金融审慎管理制度，及时优化房地产信贷政策，保持房地产融资平稳有序，支持刚性和改善性住房需求。

银保监会表示，要区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务；要充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题,同时进一步压缩非标资产比例；建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产；要完成大型平台企业专项整改工作，红灯、绿灯都要设置好，实施常态化监管，支持平台经济规范健康发展；要抓紧研究完善相关法规和机制安排，进一步充实金融稳定保障基金，发挥保险保障基金和信托业保障基金在风险处置中的积极作用，筑牢织密金融安全网。

证监会表示，坚持不懈狠抓资本市场风险防控；坚持监管姓监，加强跨境跨市场风险预研预判，健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系，有序化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。同时，还要深刻把握资本的双重属性，加强证券监管与行业监管的协同，提升治理能力和水平，规范和引导资本健康发展。要继续完善资本市场基础制度，构建有利于资本正向功能发挥的制度体系和市场体系，引领各类要素资源向重点领域和薄弱环节集聚，促进创新资本形成，为各类资本发展释放更大空间。

(责编：赵竹青、吕骞)