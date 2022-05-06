人民网记者 车柯蒙

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。为护稳经济大盘，今年以来，积极的财政政策靠前发力，减税降费等政策积极发挥宏观调节作用，护稳经济大盘。人民网推出“组合式税费支持政策护稳经济大盘”系列报道，聚焦新的组合式税费支持政策如何发力见效，为经济发展“保驾护航”。

“组合式税费支持政策”是今年宏观财政政策的一大亮点。今年的政府工作报告提出，实施新的组合式税费支持政策，全年退税减税约2.5万亿元。

约为2.5万亿元退税减税中，1.5万亿元留抵退税与1万亿元其他的减税降费措施形成合力，通过减税、免税、缓税、退税等政策叠加发力、打组合拳，有助于多层面做好助企纾困工作，将对稳定市场主体、保障就业和民生发挥重要作用。

近期，经当地政府同意，31个省（区、市）财税部门近期陆续发布公告，明确增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按50%幅度顶格减征“六税两费”。大连、青岛、宁波、厦门、深圳5个计划单列市按照本省规定执行。

“六税两费”是指资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。财税专家认为，此次“六税两费”减免政策扩围，在应对经济下行压力、保障中小微企业可持续性发展、保民生稳就业等方面将发挥更为积极的作用。

在北京，一家成立近20年的小型微利企业以电线电缆的生产销售为主营业务，受疫情影响，企业发展一度陷入困境。“这两年经常遇到原材料中途滞留而延误订单交付的情况，怕耽误生产只能提前准备原材料，这就导致了严重的资金紧张，周转困难。”企业法人代表蔡万双坦言，对于小微企业，资金链一旦断裂，后果不堪设想。

近日，一通来自国家税务总局北京市东城区税务局税收管理员的电话送来了“政策红包”。根据最新政策，该公司可享受38715.18元税款缓缴，同时享受了小型微利企业城市维护建设税等“六税两费”的减半征收。蔡万双表示，延缓税费的政策阶段性缓解了企业的资金压力，让企业把更多的流动资金投入到生产当中。

在工业经济稳定恢复态势仍不牢固的形势下，今年2月28日，国家税务总局、财政部联合发布《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》，明确制造业中小微企业2021年第四季度已缓缴的部分税费再延缓6个月，延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费。

“2021年四季度公司享受了107万元的缓税红利，今年政策延期，又有近30万元的税费可缓缴。这是国家给公司的一笔无息贷款，有助于公司啃下新技术研发‘硬骨头’。”在湖南，办理完缓税业务的株洲中车奇宏散热技术有限公司负责人刘大喜表示。

新的组合式税费支持政策，减税与退税并举释放的积极信号也为企业吹响前进的“冲锋号”。在山东省新旧动能转换重点项目菏泽市巨丰新能源有限公司第二套过氧化氢生产线车间里，新引进的全自动流水线设备正开足马力运转，预计全年能生产过氧化氢30万吨。

“今年一月份我们已经办理留抵退税1187万元，根据最新政策留抵退税政策，公司会计在税务人员的辅导下又提交了退税申请，没想第二天1702.3万元的退税款就打了公司账户上，退税款为我们继续下大力气加大科技创新，加快新产品研发，进一步增资扩产注入了信心和动力。”该公司财务负责人表示。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年的组合式税费支持政策除了直接减轻了企业的税收负担，缓解了资金压力，保住了市场主体，激发市场活力之外，更重要的作用在于释放积极财政政策信号，稳定市场信心，恢复良好的市场预期，有利于助稳经济大盘。

“纵观一季度的各项经济指标，面对经济三重压力，首先应该积极推进改善市场的预期，才能更有利于实现后面三个季度的稳中有进，从而完成全年的目标。下一步，还需要积极研判，持续精准地释放有助于良好市场预期的政策。同时，应该应借助构建统一大市场的契机，在税收政策中助力促进要素资源的优化配置。”李旭红说。

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