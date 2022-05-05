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世界第二大水电站白鹤滩水电站今年累计发电量突破100亿千瓦时

2022年05月05日19:10 | 来源：人民网
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人民网北京5月5日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至今日凌晨，世界第二大水电站——白鹤滩水电站今年累计生产清洁电能100亿千瓦时，可节约标准煤约306万吨，减排二氧化碳约838万吨，相当于种植3.3万公顷阔叶林。

白鹤滩水电站地下厂房。受访者供图

据介绍，白鹤滩水电站共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦。自去年6月首批机组投产发电以来，已累计发电量256亿千瓦时，已投产机组运行状态稳定、运行指标优良。目前，白鹤滩水电站最后两台机组总装工作接近尾声，工程进入全面投产冲刺阶段。

白鹤滩水电站全貌。受访者供图

据了解，白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江干流河段，是实施“西电东送”的国家重大工程。白鹤滩水电站全面投产后，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到110台，总装机容量达7169.5万千瓦，相当于“三个三峡”装机容量。

除大力建设水电站外，5月4日，三峡集团旗下浙江长龙山抽水蓄能电站（以下简称长龙山电站）5号机组完成15天考核试运行，正式投产发电，标志着世界首台额定转速600转每分钟、额定容量350兆瓦抽水蓄能机组应用成功。

运行中的长龙山电站5号机组。受访者供图

据介绍，长龙山电站位于浙江安吉，总装机容量210万千瓦，共设计安装6台350兆瓦抽水蓄能机组，其中5号和6号额定转速600转每分钟，是350兆瓦容量下世界最高额定转速机组。长龙山电站最后一台机组计划于5月15日启动试运行工作，预计将于今年6月底实现全面投产。

长龙山电站上下水库全貌。受访者供图

“自去年6月以来，长龙山电站已陆续实现5台机组投产发电，累计在电网用电高峰及时出力发电超过13亿千瓦时，在用电低谷抽水填谷耗电约17亿千瓦时，对于进一步提高华东电网调节能力、优化华东地区电源结构、促进新能源发展、助力构建新型电力系统有重要意义。”长龙山电站有关负责人表示。

(责编：杨曦、吕骞)

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