人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，国家外汇管理局传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。

会议认为，要认真践行金融为民理念，扎实推动疫情防控和经济社会发展金融服务措施精准落地。要坚持底线思维，加强经济金融形势分析研判和预期引导，强化外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，有效防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

会议强调，要深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，支持和鼓励我国资本和企业走向世界。推动对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。

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