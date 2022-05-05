人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

外汇局：以中小企业为重点优化外汇服务 落实好已出台外汇支持政策

2022年05月05日17:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，国家外汇管理局传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。

会议认为，要认真践行金融为民理念，扎实推动疫情防控和经济社会发展金融服务措施精准落地。要坚持底线思维，加强经济金融形势分析研判和预期引导，强化外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，有效防范化解外部冲击风险，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

会议强调，要深化跨境投融资便利化改革，便利更多国际资本在我国投资兴业，支持和鼓励我国资本和企业走向世界。推动对平台企业金融活动实施常态化金融监管，促进平台经济规范健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：以中小企业为重点优化外汇服务 落实好已出台外汇支持政策
　　人民网北京5月5日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，近日，国家外汇管理局召开党组（扩大）会议，国家外汇管理局传达学习贯彻中央政治局会议精神。会议指出，要进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易投资便利化，以中小企业为重点优化外汇服务，落实好已出台的外汇支持政策。…
打造“绿色公路”标杆工程 海南公开征集两个公路建设项目生态环保景观总体策划
　　人民网北京5月5日电 （记者乔雪峰）记者从海南省交通运输厅获悉，海南省交通工程建设局向全球征集“环热带雨林国家公园旅游公路工程”“G98环岛高速公路大三亚段扩容工程”两个项目生态环保景观总体策划。 热带雨林国家公园是国宝，是水库、粮库、钱库，更是碳库，要实行严格保护，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，向世界展示中国国家公园建设和生物多样性保护的丰硕成果。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部