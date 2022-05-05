人民网北京5月5日电 （记者乔雪峰）记者从海南省交通运输厅获悉，海南省交通工程建设局向全球征集“环热带雨林国家公园旅游公路工程”“G98环岛高速公路大三亚段扩容工程”两个项目生态环保景观总体策划。

热带雨林国家公园是国宝，是水库、粮库、钱库，更是碳库，要实行严格保护，实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一，向世界展示中国国家公园建设和生物多样性保护的丰硕成果。

海南省交通运输厅相关负责人表示，海南热带雨林国家公园是我国首批5个国家公园之一。环热带雨林国家公园旅游公路是海南省省委省政府决策部署的重大基础设施项目，对构建“同城五环路网大交通体系”，加快推进海南“三区一中心”建设具有重要意义。

一是探索形成人与自然和谐共生新格局，推介宣传国家公园的有效途径；二是探索绿水青山转化为金山银山，优化优质资源服务、实现乡村振兴的具体实践；三是完善公园周边区域路网，贯通珍稀濒危野生动植物资源救援应急通道的迫切需要；四是构建“串珠成链”“快进慢游”旅游交通网，实现全域旅游的重要举措；五是发展森林康养产业，助推国家生态文明试验区建设的重要保障。

该负责人表示，环热带雨林国家公园旅游公路建设要坚持高起点谋划、高标准定位、高质量推进，坚持人与自然相和谐，统筹生态、环境、低碳、景观，构建名副其实的生态路、景观路、旅游路，通过“点、线、链”结合，以景选线，以线串景，建成美丽的“珍珠项链”，全域、全景、全程展示海南热带雨林国家公园，打造“传世之作”，促进乡村振兴，奔向共同富裕。

据该负责人表示，G98环岛高速公路大三亚段扩容工程已列入交通运输部《公路“十四五”发展规划》，该项目建设对于完善国家和区域公路网，提高海南环岛高速公路大三亚段通行能力和服务水平，拓展三亚城市发展空间，完善海南岛综合交通运输体系，加快城镇化建设进程，促进大三亚旅游经济圈经济社会发展，支撑海南高标准、高质量建设“三区一中心”、海南自由贸易港和国际旅游岛，提高国防交通保障能力等均具有重要意义。

该负责人指出，总体策划要突出陆海统筹、山海联动、资源融通，推动城乡区域协调发展，强化系统观念，发挥“交通+N”作用，推动海南旅游在生态建设、环境保护、资源整合、要素集聚、业态创新、运营管理等方面实现跨越式发展，充分挖掘项目沿线的自然禀赋、经济特色、人文魅力、历史底蕴，真正践行全域旅游示范省理念，推动大三亚从资源驱动向创新驱动转变，将G98环岛高速公路大三亚段扩容工程打造成“国际一流生态景观大道”“多元文化融合历史廊道”“低碳环保智慧创新空间”。

该负责人表示，目前，海南省已全面开启生态文明试验区建设，交通运输部也在全国部署了深化绿色公路建设工作。海南具有一流的生态环境和得天独厚的气候条件，海南公路建设应在生态文明试验区和绿色公路建设中作出应有贡献，努力将两个项目打造成生态文明试验区和绿色公路的标杆工程、人文资源和自然资源保护利用高地。

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