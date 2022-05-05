人民网记者 李栋

在目前互联网科技高速发展的背景下，数字经济如何助力农村经济的发展？近日，在人民网财经研究院举办的闭门研讨会上，清华大学中国农村研究院院长张红宇表示，农村是经济发展的洼地，加大农民就地就近就业扶植力度，对于促进农村消费有着深刻意义。

张红宇表示，数据显示，农村的常住人口目前有4.98亿；农村商品网上销售额占整个网上商品零售额的20%左右。这些数据说明了目前我国农村经济发展的两大洼地：一是农村商品零售额与农村常住人口不匹配，二是农产品在网上销售量不高。

在张红宇看来，目前农民收入有四大来源：工资性收入，家庭经营收入、转移性收入、财产性收入。“今年的中央一号文件把数商兴农、直播带货、发育县域、商业体系都归结在聚焦乡村产业，也旨在促进农民就地就近就业，其对于促进农村消费的举措有深刻的意义。”

在电商新产业新业态大发展的背景下，刺激农村消费意义重大。张红宇认为，要通过新产业的发展，增加农民收入，促进农民的就业机会，对此他提出要完善“四链”方面的作用。

第一，丰富产业链，要推动一二三产业融合发展。延长农业产业链，纵向包括发展观光旅游休闲产业、农产品加工业、生产性服务业；横向包括促进农业和其他产业的融合，比如农旅结合、农文结合等。

第二，提升价值链，包括电子商务、直播带货、发展特色产业等。

第三，保障供给链，保障农产品的供给至关重要。

第四，完善利益链，通过电子商务的发展促进就业提升，从而提高农产品价值。让新型的农业经营主体与农民之间的联系更加紧密，从而实现利益共享，实现多赢。

目前我国农村网上市场表现并不充分，张红宇认为，消费者在网上买农产品主要存在稀、少、特、鲜的特点，而这些物品都是不耐储藏的，难以有大批量的生产。产品标准不统一，以水果为例，各个品种很难做到相同的质量保证。农产品缺乏全程的冷链，不耐储藏。关于对应之策，他认为，要加强市场体系建设与农村市场体系建设，聚焦电网升级，推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施的建设，推动新产业新业态下人才培养以及强化监管。企业要发挥自己的特有作用，推动电子商务与数字技术建设在生产端的投入，从而更好的助力农村经济的发展。

(责编：杨曦、吕骞)