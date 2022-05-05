人民网北京5月5日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，2022年“五一”假期(4月30日-5月4日)，全国邮政快递业运行平稳，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长2.3%；投递快递包裹14.7亿件，同比增长19.7%。

国家邮政局相关负责人表示，“五一”期间，邮政快递业坚决贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，统筹做好疫情防控和邮政快递业服务保障工作。

该负责人表示，特别是在保通保畅方面，邮政快递业充分发挥在打通大动脉、畅通微循环和保障“最后一公里”物资配送方面的优势和作用，继续推动有序恢复干线、支线和末端运输，积极协调推动符合条件的邮政快递分拨中心解封，加快邮政快递业复工复产步伐，聚焦邮政快递末端服务，推广无接触投递设施，打通邮件快件进小区“最后一百米”，全力保障防疫物资、民生物资和生产物资的有序调配，优先保障和满足防疫物资、紧急药品和生活必需品的运递需求，努力确保人民群众基本生活不受影响。

在山西，目前已有403个邮政快递分拨中心恢复常态化运行，正常运行率达到94.8%；11231个邮政快递营业网点恢复常态化营业，正常营业率达到93.2%；累计发放邮政快递车辆通行证2302张，邮政快递业基本恢复常态化正常运行。

在上海，目前正按照相关要求，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥逐渐有序开展复工复产工作。近期监测数据显示，上海邮政快递业运送民生物资日均已超过1万吨。根据安排，当前上海邮政快递业的主要任务是开展受各级政府、部门委托的保供工作，承担防疫物资、紧急药品和人民群众生活必需品的运递服务，以及已复工复产企业的点对点服务，不开放网点营业。将视疫情防控形势，合理开放部分分拨处理中心和营业网点，以生产生活资料和关系国计民生的产业链供应链为服务保障重点，满足部分寄递需求。直至社会经济秩序逐步全面恢复，行业将全面开放分拨处理中心和营业网点的运营，全面恢复寄递业务。

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