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共同守“沪”系列报道

互联网企业共同守“沪” 用温暖陪伴和数字技术参与战疫

王绍绍
2022年04月29日09:31 | 来源：人民网
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“我要坚持到方舱不需要志愿者，上海不需要方舱那一天。”

“给宝宝送去救急奶粉，看见妈妈如释重负的表情，付出就值了！”

“我们是互联网企业，用科技来实现服务普惠，是职责和使命。”

……

上海疫情防控仍处于关键时期。在抗击疫情的过程中，一些互联网平台全力支援，同心守“沪”，调动全国力量筹备货源，利用数字信息技术保障需求，组织员工参与一线抗疫，为疫情防控增添了一份力量。

全力保障上海供应

“我们从全国组织货源，需要啥我们尽力提供啥”

目前，上海采取全域静态管理，“人不流动、足不出户”。一些互联网平台第一时间调动力量，从全国各地组织货源，尽最大努力保障上海物资供应。

自3月底以来，京东第一时间调动集团全部力量，依托集团的供应链基础设施，从全国各大品牌商家、果蔬种植基地、1300多个仓库组织了充足的货源，向上海提供超1600万件米面粮油等民生商品。

“在家一个月，宝宝奶粉快吃完了！”这些天，不少上海宝爸宝妈家中奶粉告急。4月18日，家住上海虹口区的丁女士偶然从朋友那里听说天猫开通了奶粉“上海专送”，就试着下了一单，“没抱太大希望，结果晚上7点44分下的单，9点08分就收到了！”

互联网企业启动社区集单服务。受访者供图

为守护上海宝宝的口粮，天猫“小二”联合奶粉品牌、物流合作伙伴，合力开辟了一条婴儿奶粉绿色通道。消费者搜索“上海专送”，上海11个区、75个街道的消费者已可选择“小时达”，预约从早9点到晚9点之间的送货上门时间。其余地区的消费者可选择“普通物流”，一般能在48-72小时内收货。

“家里的储备菜只够再吃一天了，这次不但送来了肉和蔬菜包，还有当天的团餐，真的是太及时了。”上海居民高阿姨说。

美团外卖成立了“社区团餐”专项小组，并于4月3日上线“美团社区团餐”服务，餐品由中央厨房统一制作，由保供车辆集中配送，以确保安全可控。安全、稳定的食材供给对于餐饮商户正常经营来说也是刚需，美团旗下餐饮供应链平台快驴进货提供了“当天下单、次日送达”，最快约7小时配送到店的餐饮供应链服务。

此外，针对老年人群体，盒马等平台专门为独居老人准备了特定物资，帮助老龄群体解决特需保供的问题。据了解，4月18日，盒马所有团购订单将额外赠送3份物资，由团长给到小区里有需要的老人，同时在政府相关部门的指导下，和供应商一起为75岁以上独居老人免费送物资，缓解了老年人“买菜难”的问题。

组织员工返岗

“哪里需要我，我就去哪里！”

疫情以来，针对“送得慢”“送不到”的问题，多家互联网公司调配骑手和分拣人员，为上海提供运营保障和物资派送服务。

“哪里需要我，我就去哪里！”王义是叮咚买菜浙江金华区域的一名前置仓仓管员，同时他也是一名曾在消防部队服役8年的老兵。上海疫情以来，本在杭州支援的王义，带领40多名叮咚买菜的一线员工从杭州出发，来到上海保供一线。从救援现场，到三餐保供，“王义们”一直忙碌在工作岗位上。

为缓解分拣能力和配送能力不足的问题，美团买菜从北京、广州、深圳、武汉等地调配熟练分拣人员近千人驰援上海；拼多多旗下“多多买菜”“快团团”的多位买菜员工仍坚守在一线，满足居民疫情期间买菜、“补货”等需求，确保上海保供工作顺利进行。

“这就是我们刚刚送的菜，看到吗，估计居民们就在窗户边上看着等着我们嘞。”在自拍的视频里，陈延山笑着说。陈延山是盒马mini北洋泾店的一名员工，每晚9点30分，线上订单截止后，陈延山和同事下完班不停歇，给周边18个封控小区的社区集单送货，最晚的一天送到凌晨3点40分，这样情况已经持续了十几天。

截至4月23日，菜鸟上海桃浦配送站已复工12天，累计送出了15000个包裹，“只要复工了，就有希望。”站长张道嘉说。4月11号上午，张道嘉和同事在马路边用帐篷支起了一个临时快递站，十余平米的地上堆满了积压的包裹，桃浦站正式复工，6个人穿着防护服开启了连轴转的送货模式。

饿了么已有超过1.1万位骑手上岗，与数十家酒店合作，为骑手提供免费住宿，为骑手提供抗疫物资、抗疫补贴和抗疫骑手表彰，调动骑手们的积极性，并对配送费进行全面管理，打击强行索要打赏费的行为，保障配送工作有序进行。

闪送员齐磊在方舱工作。受访者供图

闪送员齐磊从4月1日来到崇明岛方舱做志愿者至今，已经快一个月了，当初得知方舱需要志愿者时，学过中医的齐磊立刻报了名，他说哪里最需要他就会去哪里。在方舱里，齐磊不仅要帮助医护照顾患者，还承担着繁重的消杀工作，卫生间、洗手池、垃圾桶等细菌最多的地方，就是他的“战场”。

有一次齐磊休息了一天，第二天患者见到他说：“哎呀你终于来了！”就像之前送急单时用户对他说的话一样。齐磊说：“正因为此，我要战斗到方舱不需要志愿者、上海不需要方舱的那一天。”

运用数字化技术

“我们是互联网企业，要用技术实现服务普惠”

配送车为医护人员和病人的日常餐食提供配送。受访者供图

全域静态管理下的上海，小区封闭式管理，交通受到管制，多家互联网公司利用数字信息技术，缓解了疫情下的居民看病难等问题。多家企业表示，要用数字技术实现服务普惠。

疫情期间，买药配药成为难题。针对慢病患者药品出现的断档问题，平安健康上线“慢病用药需求登记平台”，联合上海市200余家目前尚在营业中的本地药房，为用户寻找急需药品，助力保障居民用药需求。

目前，学生们转为了线上学习，为保障在线教育和远程办公高效便捷，腾讯教育推出了教学解决方案，借助基于丰富教学资源和智能化评价系统的墨水屏，全面记录了学生学习的过程数据，为师生提供精准学情分析，实现了高质量线上教学。

京东物流紧急调运大量刚生产下线的第五代无人智能快递车，在封控区域开展无接触配送，将米面粮油等生活物资和成箱的防护服、口罩、消毒液等防疫物资，准确、安全地投送给封闭小区门口的抗疫工作者。

吴伟龙是中国银联信息总中心驻守一线值班人员，主要负责银联跨行交易监控，每日完成与成员机构清算、文件对账等工作。在信息总中心，像他这样在疫情封控期间仍然在一线驻守的工作人员分为AB班两组，在相互不接触的情况下轮流值守，保障银联生产系统稳定运行，为成员机构和持卡人提供服务。

“越是疫情防控的关键时期，越不能放松，努力为大家的每一笔银联卡支付护航。”吴伟龙说。（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、高雷)

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