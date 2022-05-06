人民网记者 王震 申佳平

4天建成一层楼，“空中造楼机”在百米高空如履平地，诠释中国速度；

误差精确到厘米级，北斗卫星导航系统飞入百姓家，导航全球寻常巷陌；

筑梦“太空之家”，中国空间建设转入建造阶段，世界关注的“天宫”空间站“完全体”将在今年亮相……

近年来，大国重器纷纷亮相，令人目不暇接。从助力国家基建，到服务衣食住行，再到探索浩瀚宇宙，科技创新的背后，处处有着金融服务实体经济高质量发展的身影。在资本市场助力下，中国上市公司正持续迸发活力，跑出科技创新“加速度”，企业成长“后劲足”。

——创新活力不断提升

A股战略新兴行业公司显著增加

科技创新离不开雄厚的科研力量。有效发挥资本和市场的力量，架起金融资本与科创要素的通道，促进科技与资本深度融合，推动上市公司高质量发展，是提升我国科技创新能力的重要密码。

随着科创板、创业板相继试点注册制，深化新三板改革、设立北京证券交易所等重大改革顺利落地，资本市场对科技创新企业的吸引力大大提升。清科数据显示，2021 年，中企境内外上市数量达 645 家，首发募资金额达 8,562.10亿元，数量和金额再创历史新高。其中，科创板和创业板仍是主力军，北交所开市为“专精特新”企业拓宽融资渠道。

制图：申佳平

目前，科创板、创业板上市公司家数分别超过400家、1100家，A股战略新兴行业的上市公司已近2200家，较三年前增长了约900家。生物医药、新一代信息技术等高科技行业市值占比由三年前的22.2%上升至31.8%。上市公司结构的不断优化，既是我国经济结构转型升级的直接反映，也是资本市场服务创新驱动发展战略的生动体现。

制图：申佳平

——研发费用增长明显

投入超百亿元的上市公司数量达12家

东方财富Choice数据显示，截至4月26日，A股已有超过3300家上市公司披露了2021年年报。其中，3071家公司披露了研发费用数据，合计研发费用为9035.79亿元，同比增长27.5%，研发营收比约为2.1%；在科研人才方面，从有可比数据的2933家上公司来看，2021年研发人员总数约为194.8万人，比上年增长11.8%。

与此同时，更多上市公司开始通过实施股权激励等方式提升高端技术人才薪酬待遇，以激发其积极性。数据显示，今年一季度已有约170家上市公司实施了股权激励。其中，创业板和科创板公司占股权激励的“半壁江山”，大多把“核心技术人才”纳入股权激励名单。

“实体上市公司研发强度达2.3%，是规上企业平均水平的1.6倍。”4月9日，证监会主席易会满在上市公司协会第三届会员代表大会上指出，上市公司研发投入占全国企业研发支出的一半以上，研发投入规模与三年前相比实现翻番，专利数量增长74%。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国表示，疫情之下，企业发展的不确定性加大，科技创新能够助力企业脱困发展。同时，相关研发费用加计扣除等创新激励政策，也有利于促进企业加大创新投入力度。

——科技成果不断涌现

A股上市公司专利数量累计超过129万件

同花顺数据显示，截至4月26日，A股上市公司专利数量累计超过129万件，其中2021年申请专利数量约为12.6万件，比2020年增长10.9%。值得注意的是，2021年，科创板上市公司专利总申请量超11.8万件，占A股全年专利数量的九成以上。

制图：申佳平

受益于政策红利，机械制造、生物医疗、半导体及电子设备等行业驶入创新发展的快车道，上市公司也日益成为创新要素集成、科技成果转化的生力军。

经过27年的建设，中国北斗卫星导航产业体系已基本形成。据国家发改委介绍，到“十三五”末，我国卫星导航产业规模已超过4000亿元。东方财富Choice显示，A股市场北斗导航概念有75家公司，截至4月26日，总市值合计超过6000亿元。

在新能源汽车领域，产销规模连续7年位居全球第一，市场认可程度显著提高。3月10日上午，蔚来正式登陆港交所，中国造车新势力“蔚小理”正式在港股会师，均实现美国、香港两地上市。A股市场，截至今年3月，新能源与智能汽车相关企业合计市值已超过2万亿元。上市公司有力地支持了新能源与智能汽车产业不断做大做强。

科技创新在我国现代化建设全局中处于核心地位，同时也是企业的生命线。提升创新能力，切实增强科技“含量”，上市公司正在成为原始创新和新兴技术的重要发源地，引领经济转型升级。

当前和今后一个时期仍是上市公司高质量发展的重要战略机遇期，充分发挥各方合力、久久为功，推动上市公司高质量发展，中国经济一定能顶住下行压力，必将行稳致远。

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(责编：王震、吕骞)