黄盛

截至2022年4月30日，北交所89家上市公司均披露了2021年年报。数据显示，北交所上市公司2021年共实现营业收入668.9亿元，净利润72.5亿元，同比分别增长31.1%、23.8%，净利润中位数4629万元。其中，88家上市公司2021年实现盈利，盈利面达99%。

北交所表示，整体上看，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，北交所上市公司经营保持稳健，创新驱动作用增强，负债结构向好，规范性水平持续提升，体现出较强的韧性和活力。

生产经营提质增效

负债结构明显优化

自2021年11月15日正式开市以来，北交所备受资本市场关注。截至2022年4月30日，打造服务创新型中小企业主阵地的北交所共有89家上市公司，涵盖先进制造业、现代服务业、高技术服务业、战略新兴产业等行业，遍布在我国23个省区。89家上市公司总股本达127.61亿股，总市值达1681.64亿元。

北交所89家上市公司行业分布数量。制图：黄盛

北交所89家上市公司区域分布数据。制图：黄盛

2021年年报作为北交所开市后的第一份年报成绩单，是观察北交所上市企业生产经营情况的“晴雨表”。

数据显示，89家上市公司公开发行融资188.9亿元，平均每家2.1亿元，上市公司营业收入大幅增长的同时，期间费用率同比下降1.2个百分点，平均存货周转率同比提高27.9%。54家上市公司净利润同比正增长，17家公司净利润增幅超过30%，净利润5000万以上的公司占比近半数。

从盈利规模来看，超40家公司净利润逾5000万元，多家公司相当亮眼。其中，主营新能源材料的贝特瑞去年净利润14.4亿元，位居盈利榜榜首，此外，颖泰生物、同力股份、连城数控等8家公司净利润分别过亿。

对此，北交所表示，新冠肺炎疫情、大宗商品涨价等给经济造成巨大冲击，中小企业生产经营承受较大压力，资本市场直接融资和公司管理效率提升给企业经营恢复提供了坚实保障。

在盈利能力稳步提升的同时，北交所上市公司的负债结构也与生产经营状况息息相关。数据显示，2021年，北交所上市公司共获得政府补助7.1亿元，同比增长35.7%；受益于灵活精准的货币政策，上市公司长期有息负债占有息负债比重达21.8%，同比上升5.8个百分点，企业负债结构明显改善。同时，中小企业融入双循环的动力不断增强，2021年上市公司实现境内收入541.8亿元，同比上升29.5%；境外收入127.1亿元，同比上升38.5%。

技术与人才投入大

创新驱动属性突出

总体看，北交所市场运行平稳，基础制度经受住市场检验，达到了预期目标。北交所总经理隋强于今年2月表示，从资本市场建设规律看，打造主阵地的关键首先是要聚集一批高质量的创新型中小企业，形成合理的市场深度，支撑市场功能发挥、生态形成，带动广大中小企业积极利用资本市场创新发展。

就2021年的业绩，北交所认为，标杆性企业初步形成聚集效应，服务创新型中小企业主阵地作用持续有效发挥。19家公司属于工信部“专精特新”小巨人，9家公司参与国家、行业标准制定，2家公司获得国家科技进步奖。电池生产企业长虹能源“碱电+锂电”双核心布局，建成目前西部最大的“高倍率圆柱锂电池”生产基地。

北交所认为，与传统大型企业不同，中小企业轻资产属性明显，企业核心竞争力的提升更多依靠技术、人才等要素投入。具体来看，2021年，北交所上市公司研发支出合计30.4亿元，研发强度达4.7%，是规模以上企业平均水平的3.3倍。

北交所2021年研发支出TOP10企业。数据来源：WIND客户端 制图：黄盛

“专精特新属性强的企业更易获取更高产业链价值，即使在整体经济收缩的大环境下，也更可能保持较高业绩增长。部分非专精特新企业，在疫情影响、成本上涨、汇率波动等影响下，毛利率下降较为明显。”安信证券研究中心总经理助理、新三板首席分析师诸海滨认为。

此外，数据显示，为充分有效激励人才、加大人才要素投入，22家上市公司实施股权激励或员工持股计划，合计对1880名员工进行激励，授予或行权价格平均为市场参考价的67%。其中，超8成公司发布现金分红方案，拟分红金额达19.5亿元，同比增长11.2%，34家公司现金分红率超过40%。

北交所2021年度现金分红TOP10企业。数据来源：WIND客户端 制图：黄盛

(责编：王连香、高雷)