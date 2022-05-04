王绍绍

“走出大山，不是要让自己摆脱贫穷，而是让家乡摆脱贫穷。”

“电商人要为乡村振兴尽一份力。”

“村民们太不容易了，只要是我力所能及的事，我都义无反顾。”

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当前，越来越多的外出青年返乡回乡发展，乡村青年力量逐步成为乡村振兴的“生力军”。其中，有这么一群“乡村守护人”，他们利用短视频记录美好乡村，让独特的乡风文明走进大众视野，也让村里的好风光、好山货被更多人看见。这些乡村青年通过自主创业，走上了带领村民走向富裕的“电商路”。

被乡村治愈 又治愈乡村

一个名叫“乡愁”的抖音账号，满足了大部分人对田园的向往，主人公沈丹或在山中挖笋，或在茶园采茶，或在水田犁地，或在厨房张罗饭菜……视频中的沈丹没有过多的话语，却向网友们展示了一个世外桃源般的武夷山，一种返璞归真的乡土人情。

短视频创作者、乡村守护人@乡愁。受访方供图

十六七岁的沈丹选择走出大山，到外闯荡，走时身上只有两件衣服和两百块钱，“当时特别想家，遇到困难时想念家乡的一草一木、一砖一瓦，尤其过年过节时，非常想念父母。”23岁，沈丹与爱人分手，坚决选择生下女儿，为了抚养孩子，沈丹每天要打两份工。后来东拼西凑了三四十万，办起瓷砖加工厂，为了省钱，沈丹自己到工地量尺寸、跑业务，短短一两年时间，厂子在沈丹的带领下步入正轨，盈利后的沈丹又在上饶办起第二家瓷砖加工厂，好景不长，两年后厂子进入行业危机，为了还债，沈丹把产权转出，一切又回到了起点。

一切归零的沈丹带着孩子回到家乡，“在外拼搏了这么多年，回到家乡，所有的辛酸和委屈全部释放了。”沈丹发现村中变化很大，河道整改、茶山管理、生态良好，又是红色旅游区，沈丹开始用短视频记录乡村生活。“在经历创业失败后，农村治愈了我，短视频成为了我寻找存在感的精神寄托。”

“能买到你们的茶叶吗？”很多粉丝在视频评论留言。从2017年开始，沈丹帮村民们收购茶叶、土鸡、笋干等农产品，再借助短视频平台售卖。

2021年5月，沈丹注册了自己的公司，改造废弃厂房，成立农村合作社，与农户对接，形成产业链，标准化生产，保证产品的品质。“村民们很信任我，帮他们卖两个蛋、两斤笋，他们脸上的笑容真的感染到我。村民们也是在治愈我，看到他们的笑脸，我做的都值了。”沈丹说。

去年三四月份，福建正值雨季，仓库里的茶叶泡水，巨大的损失让沈丹更加坚定“亏谁也不能亏村民”。沈丹帮助村民把控品质，把品质和口感放在第一位，教他们管理茶山、增量增产，组建了大学生团队，用专业、新颖的想法保障产品的包装。此外，沈丹还请科技特派员帮助村民保质增产，让村民在自己厂里上班，在家门口也能有一份收入。

“我觉得‘乡愁’不能只定位为武夷山的‘乡愁’，应该定位为中国的‘乡愁’，要做到一村一品，一村一好物，一村一‘乡愁’。”沈丹说。

全村当主播 共铺致富路

“大山里的稀奇事特别多，今天给大家说一桩……”

“今天真是太幸运了，发现了野生的重楼，又名七叶一枝花。”

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视频中的“湘妹心宝”带着明媚的笑容，向网友展现大山的魅力。“湘妹心宝”原名曾庆欢，是一位地地道道的湖南妹子。曾庆欢从小在爷爷奶奶的陪伴下长大，只有过年才能见到父母一面。在县城读了中专后，被学校介绍到广东的服装厂工作。几年前，从小陪伴自己的爷爷离世，曾庆欢决定回到家乡，留出更多的时间照顾奶奶。

2018年底，表哥杨博提议和她一起做“三农”新媒体，就这样，曾庆欢走上了“新媒体”之路。随着粉丝越涨越多，“湘妹心宝”也有了一定的影响力，曾庆欢决定直播带货，帮助村民卖农产品。

“通过直播带货，村民的观念发生了很大的变化。最初刚做新媒体时，在田间地头做直播，很多村民都不理解、不支持，认为我不务正业，后来带货能力越来越强，他们才认识到新媒体的力量，吃不完的冬笋、萝卜原来可以通过网络卖到其他地方。”曾庆欢介绍，越来越多的村民认可直播带货，也让亲戚、子女回到家乡，学习拍视频、做直播，甚至一些60后、70后的村民也热衷于拍视频、做直播，村里的生活环境更好了，村民的腰包也更鼓了。

短视频创作者、乡村守护人@湘妹心宝。受访方供图

“一个人的直播力量是渺小的，我希望有更多新农村主播出现。”曾庆欢建设了直播和新媒体基地，通过宣传培训，把经验手把手教给村民，曾庆欢计划每个村都能有一个主播，带动一个村的农产品销售。

今年，曾庆欢作为娄底市人大代表，提出“一村一品一主播乡村振兴青年先锋培育计划”的议案。“新化县是农业大县，物产丰富，有600多个村落，一些僻远地区，信息不对称，品质好的农产品卖不了也买不到，价值大大降低。”曾庆欢希望通过培育乡村主播，为每个村的农产品销售打开一个窗口。

“未来会一直进行免费培训，教更多村民做新媒体，希望在我们的影响下，能有更多年轻人回乡创业。”此外，曾庆欢还计划建立食品加工厂，村民全力种植养殖，主播专心带货推广，逐步带领村民走向富裕，助力乡村振兴。

让青年从乡村振兴的“生力军”变为“主力军”

当前，有越来越多的“乡愁”和“湘妹心宝”出现在短视频平台，他们大都是回乡创业的年轻人，用手机记录家乡的风土人情、美食特产、劳作场景等，利用短视频电商平台带动村民致富，助力乡村振兴。

外出青年返乡回乡发展，有利于将外出青年的资源优势、技术优势、思维优势融进乡村振兴战略之中。共青团中央《关于深入开展乡村振兴青春建功行动的意见》明确提出，要引导、支持、服务高校毕业生和外出务工青年返乡就业创业，培育乡村全面振兴的新动能。

外出是经历，回乡是意义。全国人大代表刘文新指出，要积极引导青年回归家乡、建设家乡，在乡村振兴中发挥主力军作用。要为青年人营造良好的发展环境，支持、吸引农村大学毕业生回乡创业，带动农民走新型的农业经营之路。

据了解，2021年，字节乡村计划推出“乡村守护人”项目，通过培训、创作者扶持的方式发掘本地乡村创作者，激励他们围绕乡村美景、美食特产、特色民俗、生产劳作等内容方向进行长期创作，带动乡村产业发展，助推乡村可持续发展。

短视频平台为青年施展才华展示家乡风采提供了更广阔的舞台，相关数据显示，“乡村守护人”项目超过90%创作者是青年力量，已为934个乡村带来36.78亿次精准曝光，培训7.7万名贫困地区学员。2021年，抖音电商带动179.3万款农特产品卖向全国，截至2021年12月，抖音上万粉三农创作者超过4万名。

“在我看来，人生只有两条路，追梦和回家，现在我把两条路变成一条路，就是回家追梦。”沈丹希望更多青年回乡追梦，正能量地宣传家乡的文化、美食、习俗等，带动村民走出一条新路。

沈丹认为，年轻人走出大山，走出村庄，不是为了让自己摆脱贫穷，而是为了让家乡摆脱贫穷，创业没有捷径，年轻人更应该脚踏实地，走好每一步。（实习生李皓对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)