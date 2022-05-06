人民网北京5月6日电 （记者李栋）近日，中国社会科学院农村发展研究所与社会科学文献出版社联合发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2021~2022）》（以下简称《绿皮书》）。《绿皮书》预测，2022年农民人均可支配收入或达到20600元。

《绿皮书》显示，在居民收入与经济增长基本同步要求下，考虑到中国经济增长和粮油价格等上涨并保持高位波动运行等推动农民增收多种因素，估计2022年农民人均可支配收入达到20600元。其中，人均工资性收入约8800元、经营净收入约7100元、财产净收入约500元、转移净收入约4200元。

《绿皮书》认为，工资性收入仍将是农民增收的主要来源。考虑到2022年中国经济继续保持恢复性增长，农民工外出可能受不确定的新冠肺炎疫情等影响，但乡村振兴将为本地农民工提供更多就业机会，农民工总量估计继续保持小幅度增长。

《绿皮书》指出，在决定农民工月收入水平的农民工总体供求偏紧格局没有改变的情况下，各地又不断地加大培训力度提高农民工技能，估计2022年农民工月收入水平仍然保持增长态势。

同时，家庭经营农牧业净收入的贡献将增加。进入2022年，在国际农产品价格普遍上涨的影响下，国内多数农产品价格出现上涨。农产品价格预期上涨，农民扩大农业生产积极性普遍提高，估计2022年增产增收效应将显现。

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