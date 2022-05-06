人民网北京5月6日电 （记者李栋）近日，中国社会科学院农村发展研究所与社会科学文献出版社联合发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2021~2022）》（以下简称《绿皮书》）。《绿皮书》预测2022年猪肉产量约5500万吨，同比增长3.9%。

猪肉产量主要取决于生猪出栏量，生猪出栏量主要取决于生猪存栏量。上年末生猪存栏数量对本年度猪肉产量影响较大，考虑到2021年末生猪存栏44922万头，属于历史较高水平，估计2022年生猪生产继续扩大，预测猪肉产量将达到5500万吨，比2021年增加约200万吨。

需要说明的是，2021年末生猪存栏量比2020年增长10.5%，而预测2022年猪肉产量比2021年仅增长3.9%，一是借助回归模型，二是充分考虑到生猪市场价格相对低迷以及政策导向上促进生猪产能下调等因素。

据国家统计局统计，今年一季度末全国能繁母猪存栏4185万头，相当于4100万头正常保有量的102.1%。猪肉产量1561万吨，同比增加14%。一季度末全国能繁母猪存栏4185万头，相当于4100万头正常保有量的102.1%。猪肉产量1561万吨，同比增加14%。

在国新办举行的2022年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海表示，为稳定生猪生产，2021年9月农业农村部印发了《生猪产能调控实施方案》，填补了生产端逆周期调节的政策空白，为各地分级落实产能调控责任提供了比较详尽的“说明书”，明确提出了全国4100万头能繁母猪的调控风向标，以及“短期调肥猪、中期调仔猪、长期调母猪”的产能调控路径。

“随着新生仔猪数高位回调、饲料成本高位回落等各种有利因素不断积聚，只要稳定支持政策、防好动物疫病、畅通流通堵点，三季度生猪养殖就有望扭亏，实现盈利。”杨振海说。

《绿皮书》指出，如果2022年国内猪肉产量保持在5500万吨，再考虑进口量300万吨，估计国内猪肉供给仍然相对充裕。

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