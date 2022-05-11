来源：证监会。制图：王震

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金融是现代经济的核心，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用。今年以来，我国资本市场平稳运行面临新的挑战，如何看待当前我国资本市场的发展形势，下一阶段如何保持资本市场平稳运行？近日，中国证监会副主席王建军在接受人民日报专访时表示，A股市场出现较大波动，主要是受乌克兰危机、新冠肺炎疫情等内外部多种因素的影响。总的来看，各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的，但影响是可控的，市场稳定运行有坚实基础。

王建军指出，从基本面看，今年以来，我国经济运行总体实现平稳开局，稳中向好、长期向好的基本面没有变。从政策面看，“稳增长”的政策效应正在加速显现，有利于稳定各方预期。从资本市场自身看，上市公司业绩稳健增长，近年来资本市场全面深化改革不断推进，市场生态改善，市场活力增强。

“目前，市场杠杆资金规模有限、风险可控，公募基金总体是净申购，没有出现集中赎回。我们坚信，市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。资本市场投资要坚持价值投资、长期投资，要风物长宜放眼量。”王建军说。

王建军介绍，下一步，证监会将坚持“建制度、不干预、零容忍”的方针，着力稳预期、稳市场主体、稳资金面、稳市场行为，持续巩固市场平稳运行的基础。

一是坚持以改革促发展、促稳定。稳步推进股票发行注册制改革，严把市场准入关，支持符合条件的平台企业在境内或者境外上市，加快推出科创板做市商制度，拓宽基础设施公募REITs的试点范围，研究推出北交所指数和混合交易制度。

二是发挥市场内在稳定机制作用。我们会同国资委、全国工商联等部门，鼓励上市公司回购、大股东增持，加大分红力度，支持上市公司复工复产。同时，推动交易所债券市场支持企业合理融资需求，鼓励公募基金、证券公司以自有资金认购旗下的资管产品。

三是积极引入中长期资金。推动社保、保险、银行理财等机构提高权益投资比例，抓紧推进个人养老金投资公募基金的相关制度落地。

四是保持期货市场平稳运行。我们将与有关部委密切配合，加强期现货联动监管，丰富和完善期货品种，发挥好期货市场价格发现和风险管理的作用，服务保供稳价工作。

五是加强跨部委沟通协作。就可能对资本市场产生重大影响的政策，证监会将加强跨部委沟通协调，配合做好论证评估，争取政策协同。

六是完善底线预案。制定防范化解资本市场重点领域风险工作预案，守住不发生系统性风险的底线。

(责编：王震、高雷)