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两部门：推广无接触设施配置 畅通民生服务保障寄递渠道

2022年05月12日11:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （记者杨虞波罗）日前，住房和城乡建设部办公厅、国家邮政局办公室就全力保障末端寄递服务正常运转发布工作通知。

通知要求，在做好疫情防控的前提下，坚持“能开则开、能出则出、能进则进”，有序做好邮政快递分拨中心、经营网点（含快递服务站）的解封和人员放行工作，支持邮政快递企业进入住宅小区、商务楼宇、各类园区和相关单位提供正常的寄递服务，畅通民生服务保障寄递渠道，为社会运转和群众生活提供便利。

通知指出，在满足防疫要求的情况下，可以通过发放通行证、登记备案等方式，加强邮政快递从业人员进出管理。封控区域内，原则上只允许开展防控物资、药品和生活必需品的无接触投递，物业服务企业与其他住宅小区管理单位，可要求邮政快递企业投递至住宅小区指定位置，避免邮政快递从业人员与住宅小区内人员直接接触。

通知要求，对于设立在邻近住宅小区出入口的智能快件箱，在满足疫情防控要求、做好人员安全防护的前提下，可作为疫情期间快件无接触投递设施充分利用，运营机构要做好智能快件箱消杀工作。尚未设立智能快件箱的，可以划定出特定区域或设置临时收投设施，推广定点收寄、定点投递、预约投递等无接触服务方式，减少人员直接接触。在有条件的产业园区、高校、住宅小区等，鼓励推广使用无人车、机器人等新型投递方式。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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