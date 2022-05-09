任妍 焦磊

雷士照明用8万颗点光源化作奥运五环的“钨丝”，助力北京冬奥闪亮世界；一汽解放新能源卡车穿越高山峡谷、横跨高温极寒，为援藏建设不断运送物资；东方雨虹给输水隧洞穿上“雨衣”，力保南水北调水资源不受污染……

近年来，一项项国家大型工程发光发热的背后，也闪现着中国品牌的强大技术和产品质量。世界品牌实验室发布的2021年《世界品牌500强》显示，中国品牌入选数为44个，世界排名稳步前进，入选数量较2011年时翻倍。

进入新时代，从“中国制造”到“中国创造”，从“中国速度”到“中国质量”，越来越多的中国品牌以质取胜享誉世界，成为闪亮的国家名片。

中国品牌体现“中国匠心”

在一处施工现场，一位普通工人在测量卷材搭接边宽度，为了3毫米较劲“死抠”。

“可别小瞧这3毫米，差3毫米就是没达标准，3毫米就有可能漏水。”这位年轻的工人一脸认真地说道。

东方雨虹工作人员在施工现场精细测量。（受访者供图）

“细节决定成败，对于企业发展来说，匠心精神是品牌核心，离开质量这个1，其他都是0。”北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）相关负责人在接受人民网记者采访时表示，企业把质量工作摆上首要位置，注重多环节加固建筑建材“质量护城河”，把质量作为生存与发展的第一要务，以工匠精神，持续提升服务质量。

提升质量打造品牌是永恒主题。物联网时代，海尔集团以用户体验为产品质量检验标准，不断实现技术创新，从而实现用户生活的品质升级，也为行业的高质量发展起到了推动作用，如今海尔已成为一个生态品牌。2020年9月，海尔发布全球首个场景品牌三翼鸟，打通了家装、家电、家居等多个产业的售前、售中、售后的全链路，以质量为前提共建智慧家庭场景生态，推动了定制化智慧美好生活的全面普及。

“质量是产品的生命，也是企业的生命。”首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢京唐”）相关负责人表示，企业要想生存发展，就必须不断提高产品质量。近年来，企业紧跟市场趋势，以效益为导向，以服务为保障，持续提升精品制造能力和精准服务水平。2021年，通过强化全口径全流程质量管理，全年质量管理体系化、精细化的成效逐步显现。

在上海社会科学院研究员、原副院长何建华看来，中国积极推进和努力实现“质量强国”和“品牌强国”，推动“中国制造”向“中国创造”转变、“中国速度”向“中国质量”转变、“中国产品”向“中国品牌”转变，实施了中国品牌国际化战略，着力打造中国本土国际化品牌，品牌建设在质量提升发展道路上取得了重要进展。

新时代中国品牌肩负新重任

品质是时代发展最好的见证。近年来，不少企业通过守住质量关，也牢牢保护住了中国品牌的“根”。

2021年，郑州遭遇罕见暴雨，当地芝华仕仓库与门店被大水淹没，成百上千件的沙发浸泡在水里，经济损失较大。这些沙发本可经过处理之后再次投入市场售卖以减少损失，但芝华仕品牌与当地经销商团队决定就地销毁，绝不让其再次流入市场。

芝华仕生产标准化车间。（受访者供图）

据悉，经过30多年的发展，芝华仕连续三年全球功能沙发销量第一，国内功能沙发市场占有率超50%，芝华仕对质量的坚持，正是取得当今成绩的基石。

“一个国际化品牌要走的路很长，如果我们和世界的对话需要一块敲门砖的话，相信那一定是技术和质量。”海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信”）相关负责人表示，高质量是品牌国际化的最大底气。有了“质量”这颗“定心丸”，企业才有魄力做品牌，才有信心投品牌。质量是海信数十年国际化之路的铺路石和护城河，没有质量文化就没有海信的国际化。

在国产羽绒服品牌鸭鸭看来，质量不断进步，才能保证品牌的活力。从50年前，鸭鸭做出中国第一件羽绒服，到2021年底，公司在行业市场份额及全球羽绒原料采购量双第一，产品质量提升在整个品牌升级管理中始终占据主导地位。

“新时代下，品牌质量双提升对加快构建新发展格局有着必不可少的积极助推作用。”中国信息协会常务理事、新经济研究院院长朱克力在接受人民网记者采访时指出，通过优化品质、创新供给，激活市场潜在消费需求，有利于扩大内需和促进消费升级，持续激发经济增长的新动能。

“自主品牌、质量管理有助于企业增强市场竞争优势、突破资源环境束缚，进而畅通国民经济大循环、加快形成全国统一大市场。”朱克力表示，要推动中国产品和服务价值向全球价值链的“微笑曲线”两端跃升，来进一步培育中国品牌的国际竞争新优势。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受人民网记者采访时表示，目前我国制造业已经实现了数量向质量的转变，具备了品牌竞争的基础，基础夯实之后就是以持之以恒的姿态维护品牌的知名度，不仅仅是助推品牌在国内建立和消费者的信任，也要推动品牌成为全球品牌，逐渐为全球认可。

中国品牌正向世界品质迈进

千里之行，始于足下。未来，中国品牌该如何布局规划，闯出新路？

朱克力表示，一方面，企业应深刻认识自身现状及发展中存在的关键问题、制约因素和空间潜力，着眼于提高供给体系质量、适应消费结构升级，通过体制机制创新和科技文化融合，加强质量安全监管与品牌保护，营造有利于品牌发展的优质营商环境；另一方面，要面向全球市场，激活新经济、新科技、新文创等新要素，强化品质化、本土化、差异化等特点，通过提高企业质量管理水平增强品牌培育能力，在质量提升中推动品牌建设，构筑一批突显企业价值、创新能力、工匠精神的高质量品牌集群。

“质量，就是我们企业价值与尊严的起点。”东方雨虹相关负责人告诉记者，要将继续追求品质卓越作为一切工作的起点，坚持精益求精，从研发、原材料、生产、施工等多方面入手，更好更快更全面的打造国际一流的质量水准。

海尔相关负责人表示，面对新一轮科技革命和产业变革，海尔于2022年初宣布成立科学与技术委员会，旨在进一步强化企业科技创新能力，聚力解决困扰行业的“卡脖子”技术难题。

首钢京唐技术人员在检测热轧产品质量。（受访者供图）

“质量工作无止境。市场竞争，最终靠的是产品质量。”首钢京唐副总经理周德光表示，2022年是京唐的质量提升年，将千方百计推动质量工作强筋骨、转定位、健体魄，从思想到行动向“精细苛求、追求极致”转变，牢牢守住产品质量这条底线，努力做到“以品种拓市场、以品质赢客户、以品牌立口碑”。

雷士照明相关负责人表示，未来企业将聚焦在人因照明、健康照明、智能照明三大方向深入布局，大力实施健康化照明战略，驱动照明行业发展新引擎。打造一站式全场景的智能照明解决方案，满足用户对美好生活的向往。

“在国内，功能沙发品类的行业渗透率都不足10%，离欧美的接近50%还有很长的一段路要走。”芝华仕相关负责人表示，下一步，芝华仕将建立规范化的生产工艺流程、数字化的流程管理、完善的质检体系，更有效的保障产品品质。通过整合战略资源，构筑一体化智能家居产业服务链和公共平台，营造中国家居品牌高端集群发展大环境、大格局。

相关报道

人民财经观察：从业务全球化到品牌全球化 中国品牌“走出去”探索新价值

(责编：王震、高雷)