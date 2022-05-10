人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商业养老理财产品不得宣传预期收益率！银保监会发文规范

2022年05月10日12:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》（以下简称《通知》），对商业养老金融的业务规则作出原则性规定，提出建立多元发展格局，支持银行保险机构开展个人养老金业务，倡导银行保险机构稳步推进商业养老金融发展。《通知》要求，商业养老理财产品不得宣传预期收益率。

《通知》一共十三条，主要包括四方面内容：一是明确了商业养老金融的发展理念，支持和鼓励银行保险机构发展相关业务，丰富产品供给。二是突出养老属性，规定了银行保险机构开展商业养老金融业务的基本标准和原则。三是强调银行保险机构要充分披露信息，开展消费者教育，培育养老金融理念。四是对银行保险机构开展商业养老金融业务组织实施、管理机制、费用政策等方面提出了基本要求，并明确了不规范业务的清理安排。

《通知》明确，银行保险机构经营商业养老金融业务，应当按照监管规定进行信息披露和风险提示，及时、准确、全面披露期限、费用、风险、权益等关键信息。商业养老金融产品宣传材料和销售文件应当简明易懂，不得包含与事实不符或者引人误解的宣传。

《通知》的发布，有利于明确商业养老金融业务的范畴和属性，推动银行保险机构发挥自身优势，坚持发展定位，明确发展方向，更好服务多层次、多支柱养老保险体系建设，满足人民群众日益增长的养老保障需求。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
商业养老理财产品不得宣传预期收益率！银保监会发文规范
　　人民网北京5月10日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会近日印发了《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》（以下简称《通知》），对商业养老金融的业务规则作出原则性规定，提出建立多元发展格局，支持银行保险机构开展个人养老金业务，倡导银行保险机构稳步推进商业养老金融发展。《通知》要求，商业养老理财产品不得宣传预期收益率。…
从衣食住行看中国品牌创新 展示实力开拓更广阔市场
　　从中国制造到中国创造、中国智造，从模仿起家到贴牌代工、自主品牌，在我国第六个“品牌日”到来之际，中国品牌从“衣食住行”等方面向世界展示着自身的创新实力。 “中国品牌的发展离不开大批企业自主创新成果的支撑，这也彰显着中国品牌自主创新硬核实力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部