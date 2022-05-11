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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|居然之家：以创新为内核 缔造企业之魂

居然之家集团董事长兼CEO 汪林朋
2022年05月11日14:00 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

大国崛起成就大国品牌。居然之家自1999年起深耕家装家居行业，始终致力于满足国人对于美好家庭的追求与向往。23年来，居然之家敢于探索、勇于创新，紧随时代步伐与国民经济同频共振，立足中国走向世界。

以创新为内核，缔造企业之魂

从“先行赔付”的服务首倡到“洞窝”数字化产业服务平台的转型升级，创新是居然之家从小卖场到大品牌的成功之匙，也是中国企业走向世界的根本。居然之家以创新为内核，不断迭代行业服务标准，持续推动数字化转型。未来居然之家将以数字化为牵引，提升全链路线性服务能力，完成新时代家装家居产业服务的闭环，为行业打造数字化转型模板。

以发展促融合，以融合谋发展

居然之家在坚持做好主业的同时，加快推进“大家居与大消费”的业态融合；加速布局下沉市场，助力构建城乡经济双循环的发展新格局和乡村振兴；全力推进数字化转型，以数字化手段为基础，为组织流程、品牌营销、供应链、合作伙伴等赋能，提质增效， 2021年营收首破百亿，实现同比增长44.88%。

践行“双碳”理念，实现绿色发展

实施“双碳”战略目标，是实现企业可持续发展的内在要求。居然之家联合众多行业知名品牌共同为“双碳”事业发出倡议；与中国标准化研究院达成合作共识，将加强科研项目开发、技术服务推广、绿色低碳标准研究；加强绿色卖场建设，打造绿色卖场标板；建立员工绿色环保基金，支持绿色环保公益事业，全面推进绿色环保产业发展变革。

居然之家始终秉持“改善人民家居环境和提升人民美好生活”的使命与初心，“积跬步，至千里”，以大格局、大思维、大战略，推动行业发展，打造大国大品牌。

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(责编：董童、李源)

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