海信集团控股股份有限公司总裁 贾少谦

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

从制造到创造、从速度到质量、从产品到品牌，中国品牌在世界舞台上的影响力和认可度与日俱增。回顾海信出海的历程，如果提及与世界对话的敲门砖，那一定是技术和质量。

南非是海信国际化的第一站。彼时海信在进入南非第一个连锁店时，对方对海信产品质量提出质疑，同事当即把50万兰特（约合20万人民币）的押金放在那里说，“如果质量不好就把钱全给我扣下”。事实证明，海信的产品质量没有出现任何问题，由此打开了南非市场，并一举做到南非家电品牌佼佼者。

质量是品牌国际化的“金刚钻”。高质量的好产品支撑了海信在日本、欧美等以严苛著称的海外市场不断突破。2021年，全球11个国家的86万余名消费者，投出了他们心中最著名的中国出海品牌——海信稳居《BrandZ中国全球化品牌50强》榜单前十，排名家电行业第一名。出海30余年，海信从寂寂无名到成为海外消费者最熟悉的中国品牌，高质量是品牌国际化的最大底气。有了“质量”这颗“定心丸”，海信才有魄力做品牌，才有信心投品牌。可以说，没有质量文化就没有海信的国际化。

质量不是管理出来的，也不是检验出来的，是干出来的，是在过程中形成的。质量工作是一项辛苦的工作，企业的质量业绩与流汗多少有关。任何一种关于质量的思想，都代替不了扎扎实实流汗的做基础工作。

海信把质量作为“企业军规”进行管理。从产品质量、到制造升级，再到产业高端化，海信对质量的理解贯彻在企业经营的各个环节：产品质量端，坚持完善的研发质量保障体系，不断提升研发水平和对供应链的管理能力，同时不断改进“硬件条件”，持续为消费者带来极致体验的激光电视、新风空调、真空冰箱等品质家电；制造升级上，海信未来将重点发力先进制造，不断向产业高端和高端产业挺进，在液晶电视柔性生产线、光芯片产业研发及产能扩充、绿色空调产品智能化生产升级改造、高端商用空调产业拓展升级等项目上，加强上下游产业链布局的力度和广度；海信还将持续转型升级，拓展业务版图，在智能交通、智慧城市、精准医疗、芯片、新能源汽车等领域不断发力。

一个世界级品牌，离不开一流的产品质量，更离不开高质量发展。质量自信成就品牌自信。正如中国品牌日的主题所说：“中国品牌，世界共享”。面向世界，做强做大中国品牌，海信充满信心，中国企业和中国品牌充满信心。

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(责编：李源、曹淼)