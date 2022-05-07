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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|君乐宝：创新布局、科技赋能 高质量成就新潮风尚

君乐宝乳业集团董事长兼总裁 魏立华
2022年05月07日13:59 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

当下，中国经济向高质量增长转型，品牌影响力愈加彰显。中国品牌如何抓住机遇，迎接挑战，塑造自主品牌，赶超国际强势品牌，成为重要的课题之一。同时，中国经济已进入品牌经济时代，品牌价值正在成为判断一个企业是否值得尊重、值得期待、值得投资的重要标准。在变局中坚持价值引领，才有优秀品牌的崛起和从容前行的力量。

品牌建设应该从两方面入手，一是抓牢根基，做好产品和服务；二是，发挥品牌价值，勇担品牌责任。

在提升产品和服务方面，企业不能固步自封，要勇于创新，打造核心竞争力。在精准洞察消费需求的基础上，君乐宝不断打破国外垄断，创新品类，升级产品，先后推出A2型奶牛奶粉、优萃有机奶粉，并推出低温鲜奶悦鲜活、0添加蔗糖简醇酸奶、旗帜鲜活奶粉等，均得到消费者广泛认可。去年，投资5亿元的奶业创新研究院投入使用，从土壤研究、牧草种植、奶牛遗传与育种、乳品工艺技术到新产品开发全产业链进行研发，推动君乐宝高质量发展。

同时，君乐宝还创新营销模式，与消费者深度沟通，通过投放广告、公关传播、冠名热门综艺、线上线下渠道联动等多种方式，让消费者能够更深刻地了解君乐宝，以360度的视角去审视消费者多元化、碎片化的需求，通过创新产品产生共情。

在品牌价值塑造上，君乐宝积极承担社会责任，以国产品牌的担当勇担社会责任。自新冠肺炎疫情暴发以来，君乐宝通过各种渠道向抗疫一线捐赠现金、防疫急缺物资与乳制品超一亿元。近期，疫情在全国范围内点阵式爆发，君乐宝以高品质营养千里驰援吉林、上海等地，以实际行动守护全国人民的营养健康。

中国品牌领跑国货市场，高质量成就新潮风尚。未来，君乐宝将继续创新布局，科技赋能，以打造消费者更满意的产品、打造世界知名品牌为目标，为树立中国创造强国形象展现中国品牌力量。

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(责编：曹淼、李源)

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