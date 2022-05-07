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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|海澜之家：创造有生命力的服饰 服务每个人的光采

海澜集团董事长 周立宸
2022年05月07日08:12 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

在中国融入全球话语体系的进程中，中国品牌的影响力逐步提升。海澜之家作为2021中国品牌500强，在20年发展中，根植中国文化与品牌基因，始终保持强劲动能，与时代同频、与国民共振，布局企业发展宏图。

以文化之核，缔造品牌之魂

服装作为人格的外化，是自我外在表达、国家文化自信的载体。诞生于中华大地的海澜之家，以中国文化为品牌内核，在不断进行产品迭代与服务升级、提升品牌实力与竞争力之外，更致力于推广中国经典传统文化，持续探索着中国文化与现代服饰的融合，打造出“航天IP”“国粹IP”等一系列国风产品，让中国文化在新时代大放异彩。

以科技创新，驱动数字化转型

新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，企业数字化转型势在必行。海澜之家积极响应国家数字化战略，借助科技的力量，布局数字化转型升级：优化供应链管理体系、更新智能化服装生产体系、构建智慧供应链物流系统、打通各品牌会员互通……从生产端到销售端，为传统服装行业打造数字化转型模板，实现从制造到智造的价值共生。

以多元战略，谋求高质发展

疫情之下，既要攻坚克难，也要高质量发展。海澜之家以数字化平台为基础，采用多元战略措施强势赋能：积极探索“无接触经济”，加速产业变革；线上+线下营销结合，快速引流拓客锁客；以“智能化制造”模式，降本提质增效；优化企业运营流程，展现品牌韧性，为发展注入持续势能。

以低碳理念，实现可持续发展

“双碳”战略目标下，中国企业使命必达。集团将绿色低碳发展理念根植于品牌基因之中，以海澜智云智慧能源管理平台助力企业低碳发展；采用再生技术和环保面料，从原材料、工艺、包装、运输等细节，践行中国品牌的企业使命，全面推进绿色环保产业革命。

基于中国品牌的血脉与基因，秉持服务国民美好生活的初心，海澜之家将借助创新驱动的持久发力和文化内涵的持续注入，以更大视野、更远格局，创意生活之美，打造有生命力的国民品牌。

(责编：李源、李楠桦)

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