转播：中国空间站“天宫课堂”第三课
2022年10月12日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第三课定于10月12日下午15时45分开始，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将面向广大青少年进行太空授课。
本次太空授课活动将继续采取天地互动方式进行，3名航天员将在轨介绍展示中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手以及植物生长研究项目介绍，并与地面课堂进行互动交流，旨在传播普及载人航天知识，激发广大青少年对科学的兴趣。
(责编：赵竹青、吕骞)
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