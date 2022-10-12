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前三季度金融统计数据报告出炉 人民币贷款增加18.08万亿元

2022年10月12日09:15 | 来源：人民网
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人民网北京10月12日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行公布的2022年前三季度金融统计数据报告显示，9月末广义货币（M2）余额262.66万亿元，同比增长12.1%。此外，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。

广义货币增长12.1%，狭义货币增长6.4%

9月末，广义货币（M2）余额262.66万亿元，同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高3.8个百分点；狭义货币（M1）余额66.45万亿元，同比增长6.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和2.7个百分点；流通中货币（M0）余额9.87万亿元，同比增长13.6%。前三季度净投放现金7847亿元。

前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，外币贷款减少968亿美元

9月末，本外币贷款余额216.55万亿元，同比增长10.7%。月末人民币贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低0.7个百分点。

前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。分部门看，住户贷款增加3.41万亿元，其中，短期贷款增加1.09万亿元，中长期贷款增加2.32万亿元；企（事）业单位贷款增加14.48万亿元，其中，短期贷款增加3.28万亿元，中长期贷款增加8.65万亿元，票据融资增加2.5万亿元；非银行业金融机构贷款增加224亿元。9月份，人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元。

9月末，外币贷款余额8159亿美元，同比下降13.3%。前三季度外币贷款减少968亿美元，同比多减1710亿美元。9月份，外币贷款减少110亿美元，同比多减95亿美元。

前三季度人民币存款增加22.77万亿元，外币存款减少1121亿美元

9月末，本外币存款余额261.29万亿元，同比增长10.9%。月末人民币存款余额255.01万亿元，同比增长11.3%，增速与上月末持平，比上年同期高2.7个百分点。

前三季度人民币存款增加22.77万亿元，同比多增6.16万亿元。其中，住户存款增加13.21万亿元，非金融企业存款增加5.98万亿元，财政性存款增加2552亿元，非银行业金融机构存款增加1.04万亿元。9月份，人民币存款增加2.63万亿元，同比多增3030亿元。

9月末，外币存款余额8849亿美元，同比下降10.9%。前三季度外币存款减少1121亿美元，同比多减2155亿美元。9月份，外币存款减少263亿美元，同比多减193亿美元。

9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.41%，质押式债券回购月加权平均利率为1.46%

前三季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交1362.66万亿元，日均成交7.29万亿元。其中，同业拆借日均成交6108亿元，现券日均成交1.07万亿元，质押式回购日均成交5.58万亿元。

9月份同业拆借加权平均利率为1.41%，比上月高0.18个百分点，比上年同期低0.75个百分点；质押式回购加权平均利率为1.46%，比上月高0.22个百分点，比上年同期低0.73个百分点。

国家外汇储备余额3.03万亿美元

9月末，国家外汇储备余额为3.03万亿美元。9月末，人民币汇率为1美元兑7.0998元人民币。

(责编：罗知之、吕骞)
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