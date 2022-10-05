人民网记者 许维娜

国庆假期，无论是为节日保畅通、保供应，还是为发展保生产、保进度……都有那么一群人，默默坚守在工作岗位上。他们守卫着你我的安宁、装扮着城市的妆容、服务着我们日常生活，用辛勤和汗水诠释着担当和责任，成就更多人的美好生活。

让我们走近这一群人，看看他们，坚守岗位默默奉献的身影。

航天科工十院航天风华公司的青年焊工赵雷投入某新型号产品批次关键部件紧急抢制任务。受访方供图

“全国青年岗位能手标兵”、航天科工十院航天风华公司的青年焊工赵雷，在国庆佳节担重任，全身心投入某新型号产品批次关键部件紧急抢制任务，以青年担当实干的特有方式祝福祖国母亲73周岁生日。

作为新型号产品的关键部件，质量和进度不容任何闪失。赵雷告诉记者，通过调整部件焊接顺序、制作焊接定位工装、改制焊接枪头等措施，在有效解决关键部位焊接变形量大、内部结构复杂不便操作等难题的同时，将生产效率提升30%以上。

生产过程中，他还将整体生产任务分解到“小时”，并努力“向前赶”，以确保进度。在每天生产完工后，仔细对每件产品的每条焊缝进行检查，确保100%合格。“庆祝国庆的方式有许多，我觉得这种方式最有意义！”赵雷用朴实的话语表示。

天兵科技研发人员国庆期间正奋战在火箭总装现场。受访方供图

为加快我国卫星互联网新基建的建设脚步，助力国家科技强国战略的全面实施，天兵科技研发人员国庆期间正奋战在火箭总装现场。

为满足未来日益旺盛的小卫星及星座发射需求，他们正苦心研制努力打造国内首枚民营大中型液氧煤油运载火箭，天兵天龙二号运载火箭，（简称“Tl-2”），“TL-2”研制过程中采用的闭式循环液体火箭发动机、水泥场坪简易发射、民用槽车自动加注等多项新技术，为我国民营商业航天在低成本、高可靠、快响应、规模化的发展路径提供了大量科学依据。

目前，天兵科技“TL-2”已完成电气系统联调、火箭总装、地面设备联调，二子级、三子级火箭全系统热试车等工作，并进入发射倒计时。接下来的几天，天兵科技研发战队还将继续奋战在试验现场，迎来火箭一子级全系统试车挑战，确保首飞发射圆满成功，为国内商业航天发展贡献力量。

国网北京石景山供电公司首钢冬奥供电服务中心主任张琳对园区配电设施进行常态化巡检。来源：受访方供图

国庆期间，国网北京石景山供电公司首钢冬奥供电服务中心主任张琳坚守岗位，对首钢园区配电设施进行常态化巡检，实时监控电气设备运行情况，确保首钢园区重要客户用电服务可靠稳定，确保园区国庆黄金周供电保障万无一失。

像他一样坚守岗位的员工还有很多，张琳清晰记得，当他踏上服务首钢的时候，他对团队队员说了这样一句话：“我们是供电公司洒在园区里的一粒种子，就要想办法汲取阳光和能量，拼尽全力生根发芽、茁壮成长。”

微山湖上“摆渡人”：90后南阳岛小伙马腾开船为小岛老渔民送货。受访方供图

微山湖位于山东济宁南部，湖中有一座四面环水的南阳岛，这里进出都靠船只。如今的微山湖依旧“静悄悄”，但当地渔民们的日子越过越红火。

2020年末，美团优选在南阳岛开启“船运上岛之路”，90后南阳岛小伙马腾成为货船司机，给1.5万名小岛居民送货。今年国庆节期间，马腾每天开船运输近1000件货物上岛，云南阳光玫瑰葡萄、东北五常大米、陕西洛川苹果……天南海北的好货被运上南阳岛，丰富了老渔民们的餐桌选择。

国庆期间，新疆兵团交通运输局规划处处长杨飞龙走访入户关注民生。受访方供图

杨飞龙，新疆兵团交通运输局规划处处长，2021年来到第三师五十一团十八连任第一书记和“访惠聚”工作队队长。国庆期间，他仍坚守岗位，入户走访关注民生，掌握民心民情。

一年多来，他带领“访惠聚”工作队积极与连队“两委”干部并肩作战，以党政提升为抓手、以经济提振为目的、以交通引领为手段、以生态宜居为基础，带领大家建设美丽连队、幸福连队，实现乡村振兴。

国庆期间，全国道路货运车辆公共监管与服务平台技术和保障团队坚守岗位。来源：受访方供图

国庆期间，为了物畅其达，有两个战场马不停蹄。一个是前端公路上数以千万的货车司机，一个就是后端的数字化服务平台。10月1日上午9：00点，全国道路货运车辆公共监管与服务平台（简称“全国货运平台”）的技术和保障团队准时在作战室集合，接下来的节假日里，这支队伍将坚守岗位，持续为高峰期的公路货运物流提供安全服务保障。

只要车不停，保障服务就不能停。公路交通承担着70%以上的货运量，是支撑经济社会发展的大动脉。十一是货物运输高峰，关系民生物资和供应链稳定。全力保通保畅中，全国货运平台24小时为路上的货车提供舆情信息提醒，即时预警超速、疲劳驾驶等危险行为，规避运输风险，让每一次运送安全抵达每一个终点。

国庆期间，江西吉安市交通运输综合行政执法支队三大队，执法人员坚守岗位。来源：受访方供图

国庆期间，江西吉安市交通运输综合行政执法支队三大队，执法人员坚守岗位，强化市中心城区公共交通运输行业安全生产执法监管、交通运输综合执法和疫情防控工作，重点对中心城区公交站场、公交车辆、出租车、网约车进行执法安全及落实疫情防控措施进行检查，切实维护了“十一”期间辖区内公共交通运输市场秩序，为群众安全、有序出行提供了有力执法保障。

同时，还对市高铁西站、市长途汽车站、公交站场及出租车、网约车督促落实疫情防控责任制，营造安全、干净乘车环境，让群众过一个安全、祥和的节日。

国庆期间，武汉市江汉区人大代表、梧桐树保险经纪副总经理王春梅坚守岗位协助居民核酸检测。来源：受访方供图

国庆期间，武汉市江汉区人大代表、梧桐树保险经纪副总经理王春梅，下沉蔡甸区张湾街上独山村村委会，倾心做好核酸检测点协助居民核酸检测，守护群众健康。

王春梅表示，“积极参与社会公益，践行企业社会责任，若有需，则必应，用实际行动为社会高质量发展贡献更多青春力量、志愿力量。”

(责编：郭思邈、吕骞)

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