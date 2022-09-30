原标题：保利发展：满足客户需求 以体系化交付力兑现交付价值

全面提升交付力既是房企社会责任的体现，亦是其产品力、竞争力更深层次的展现。

作为央企，保利发展始终保持定力和韧性，坚持“长期主义”“精益求精”，坚持把“为客户创造价值”放在首位，高度重视交付工作，创建并不断优化“6321交付力体系”。2022年以来，所有项目均按时保质交付，客户满意度稳中有升。面对复杂的形势，从“保交付”到“品质交付”，保利发展如何兑现？

半年报显示，上半年保利发展实现营业总收入1108亿元，同比增长23.10%；实现净利润149.24亿元，同比增长1.60%；归母净利润108.26亿元，同比增长5.11%。

在财务安全性方面，保利发展持续保持全面绿档。截至上半年，保利发展融资成本处于行业低位，标准普尔、穆迪、惠誉等三大国际评级机构均给予投资级评级。

保利发展始终以客户为中心，为客户创造价值。坚持客户战略，十几年如一日开展客户满意度调研，倾听客户心声、结合客户需求改进产品与服务；坚持“所见即所得、展示即交付”，交付前邀约业主参加工地开放日，交付后主动开展入户访谈工作；坚持用心服务客户，从入住的那一刻起，提供物业服务、康养医疗、到艺术教育等等全方位的生活服务，同时全国400呼叫中心对客户诉求快速响应、不断改进。

通过设计产品标准化，保利发展形成“设计-材料-施工”一体化的成熟、稳定、可靠的建造体系，并持续迭代建造体系与工艺标准。

保利发展开发“筑善云”应用，将建造过程的透明化、在线化、可视化、标准化，让每一批材料进场、每一道关键工序验收有迹可循。

保利发展从2016年开始以客户体验为核心，整合资源、拉通专业，建立了6321交付动态管理办法，联合外部第三方质量评估机构、专业行业服务咨询机构，不断优化交付前中后管理动作。如今，保利发展在不断倾听客户、精益管理的自我要求下，早已将“6321”再向前端品质和后端服务延伸，形成高效而强大的网格化交付体系，取得的不仅是按时高品质交付，更形成了一系列有特色、客户满意的交付成果。

保利发展坚持采用瑞捷等国内领先的第三方评估机构对全国所有项目进行评估检查，覆盖从基础施工到交付的整个建造过程，并每年迭代评估体系。

上海保利天悦项目在疫情影响下，依然如期兑现高品质交付承诺；福建保利云上项目提前4月查验进场，以消除重点问题为首要计划，依据工序分类推进，共开展五轮查验，最终交付时户均问题数仅0.2条。

“开门迎客”、接受监督彰显的是保利的信心与实力。保利发展还致力于让每一位业主见证“家的成长”。江西公司保利南昌天汇项目，联合政府建立安全标准化工地，邀约业主实地观摩，打造保利匠心工厂展示家的“素颜”模样。山西保利西湖林语项目以“坚定消灭缺陷”交付为目标，百分百邀约业主参观工地开放。湖北公司便将业主见面会固化为标准环节，南昌天汇项目则联合政府建立安全标准化工地，邀约业主实地观摩，杭州天汇交付前四个月实现工地开放，园林100%呈现，建立专属业主对接。

保利发展持续聆听客户声音，打造全国集成式呼叫中心，成为头部房企中为数不多拥有总部呼叫中心的房企之一。 “零延时派单”“8小时响应”是服务特色。面向未来，沉淀客户心声，只为不断精益服务，打造更优良产品。

保利物业化身“服务卷王”，在全国范围内开展“品质进阶行动”，通过“三心三线”12个关键服务场景，让业主在人行动线、休闲动线、车行动线等高频场景传递服务温度，以高品质服务提升业主感知。

在保利发展看来，交付不是终点，而是兑现产品和服务承诺的起点，是为客户提供美好生活的“元”点。凭借稳健的经营态势、可靠的资金管理优势、全链条的体系交付机制，保利发展在“交付时代”更显底气和实力。

(责编：曹淼、李源)

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