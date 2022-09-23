人民网北京9月23日电 （记者李栋）丹桂飘香，千里沃野，九州大地喜获丰收。农历秋分，我们迎来第五个“中国农民丰收节”。

时下，处处是一派收获的场景，丰收的喜悦成为亿万农民独特的表情。一幅幅壮美的劳作画卷，展现着中国农业高质量发展的崭新气象。