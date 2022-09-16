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《财米油盐》

奋斗者·正青春｜在草原“4G放牧” 80后带领村民忙致富

人民网记者 申佳平
2022年09月16日08:03 | 来源：人民网
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9月初的呼伦贝尔大草原，一望无垠，牛羊欢畅。湛蓝色的天空下，地绿、水清、土净，一片生机盎然。每年的6月到8月，大批来自都市的游客慕名来到草原家庭牧场，在这里挤奶、喂羊、骑马，体验别具一格的牧民生活。

8月，在内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗的一处家庭牧场，游客体验牧民生活。（受访者供图）

在草场上刚刚站定，80后家庭牧场主米吉格道尔吉就忙不迭地掏出手机，向远道而来的记者展示自家牧场的公众号文章和游客们留下的精彩影像。

米吉格的家乡在内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒来嘎查（嘎查，蒙古语意为），这里是位于中俄蒙三国交界的深度牧区。“以前信号很不好，客人拍了美景发不了朋友圈，只能干着急；想远程处理一下工作，也只能开车去县里。”说起以前村里的网络通信，米吉格这样描述。

如今，米吉格的生活有了新转变。2015年以来，工业和信息化部与财政部连续7年持续推进电信普遍服务工作，让广大农村接入数字经济时代的“信息大动脉”。无数像米吉格一样的牧民也因此获益。

“现在网络快了，客人更多了，牧民也能边放牧边上网，生活更有意思了！”他高兴地说着，一脸灿烂。

4G来了 草原更宜人

“基站建起来当天，很多人都跑到山坡上去看了，我也去了，当场我就给牧民群里发了消息，大家都特别高兴。”时隔一年多，米吉格回想起家旁边的4G基站开通当天的场景，依然非常兴奋。

芒来嘎查是克尔伦苏木15个牧业嘎查之一。“芒来”是“第一”“先锋”的意思。草场总面积60.34万亩，整体呈南北细条状，区内草原碎片化。曾经，这里由于条件艰苦、发展受限，像米吉格这样返乡创业的大学生并不多见。

“年轻人都向往大都市，但现在有网、有电、有路，他们也更愿意回家了。”如今的米吉格已成了当地增收致富的带头人，2012年还选上了嘎查书记。他说，有了网络宣传，家庭牧场的客流量已经提升了数倍，一年就能吸引到近千人到这里旅游消费。

图为内蒙古自治区呼伦贝尔草原一处家庭牧场的蒙古包。（受访者供图）

“现在别说随时发朋友圈了，视频通话、实时直播都可以实现。”他说。

据了解，目前我国已经陆续部署了八批电信普遍服务建设任务，累计支持全国13万个行政村光纤网络建设、7万个农村4G/5G基站建设。越来越多和米吉格一样的牧区人民开始享受到更可靠、更稳定、更优质的网络服务，开启了不逊色于都市的精彩网络生活。

2022年9月初，内蒙古自治区呼伦贝尔牧区绿草如茵、生态良好。人民网记者 申佳平摄

信号通了 日子更红火

牛奶、牛肉干、奶酪……一直以来，草原出产的肉、奶、皮、毛等畜产品深受广大消费者喜爱。伴随电信普遍服务的开展，内蒙古牧区大力推动草原畜牧业转型升级，“智慧牧场”不仅将牧民们从传统的放牧方式中解放出来，也推动牧区实现高效增收。

2022年9月初，内蒙古自治区呼伦贝尔大草原一望无垠，羊群欢歌。

人民网记者 申佳平摄

“以往放牧，牧民需要整日跟着羊群，没有网络很无聊。有网之后，牧民只需要在自家草场上安装摄像头，就可以在手机上实时查看羊群状态。”米吉格介绍说。

据悉，现在村里还建设了畜牧追溯体系，牛羊全都打上耳标，有了电子档案。如此一来就可以避免因为手写信息而出现的混乱，极大程度上避免牲畜近亲交配，保证畜产品的最优品质。甚至，“只需扫一扫码，就能查询到它们吃了哪里的草。”

在芒来嘎查担任党支部书记的十年间，米吉格想方设法带领嘎查牧民脱贫致富。如今，米吉格乘着“信息”东风，继续探索牧区生态优先、绿色发展的高质量发展之路。

图为内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒来嘎查党支部书记米吉格道尔吉。人民网记者 申佳平摄

2019年6月，米吉格成立了旗里第一个股份制专业合作社——芒来畜牧专业合作社。“以往嘎查牧民一家一户单独经营，生产成本高、规模小，收入上不去。”米吉格说，合作社采取股份制经营模式，让牧民变股东，可以通过订单模式统一销售给龙头企业，一次出售四五千只羊，收入稳定性大大提高。目前，合作社吸纳65户牧民，整合27.8万亩草场，2021年年收入总和达350万元。

"客人们来旅游，欣赏了美景，都会带些吃的回去，还有很多人加了微信每年都让我们提前备货。”他透露，下一步还计划带领村民们一起发展网络电商，通过“慢直播+线上销售”，在发展特色旅游产业的同时，扩大畜牧业生产销售，帮助更多牧民增产增收。

他骄傲地说，曾经的贫困芒来，凭借畜牧业转型升级和发展特色旅游，早已成了当地响当当的致富“排头兵”！

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(责编：申佳平、高雷)
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