据新华社北京电 （记者胡喆、宋晨）日前，国家航天局、国家原子能机构联合在京发布嫦娥五号最新科学成果。中国科学家首次发现月球上的新矿物并命名为“嫦娥石”，该矿物是人类在月球上发现的第六种新矿物，我国也成为世界上第三个发现月球上新矿物的国家。

“嫦娥石”是一种磷酸盐矿物，呈柱状晶体，存在于月球玄武岩颗粒中。中核集团核工业北京地质研究院创新团队，通过X射线衍射等一系列高新技术手段，在14万个月球样品颗粒中，分离出一颗方圆约10微米大小的单晶颗粒，并成功解译其晶体结构。经国际矿物学协会（IMA）新矿物命名及分类委员会（CNMNC）投票通过，确证为一种新矿物。

2020年12月17日，嫦娥五号携带1731克月球样品返回地球。目前月球样品研究工作已在岩浆分异、太空风化、氦-3气体以及生物能转化等方面取得最新成果，对认识月球起源与演化，探寻月球资源的有效利用以及实现“零能耗”的地外环境和生命支持系统具有重要启示意义。

(责编：王连香、李楠桦)

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