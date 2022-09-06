本报记者 吴秋余

近日，国务院召开常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施。在9月5日国新办举行的国务院政策例行吹风会上，中国人民银行副行长刘国强、国家发展改革委副秘书长杨荫凯、财政部部长助理欧文汉、商务部部长助理李飞对相关政策进行了解读。

加力巩固经济恢复发展基础

“今年5月底以来，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，抓紧推动稳经济一揽子政策落实落地，相关配套政策和实施细则应出尽出，努力做到市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享，经济延续恢复发展态势。”杨荫凯介绍，从供给看，秋粮作物长势正常，全年粮食产量有望保持稳定，工业服务业总体平稳。从需求看，固定资产投资稳定增长，基础设施投资增速连续3个月加快，居民消费持续恢复，外贸韧性不断显现。从民生保障看，物价保持基本稳定，就业形势逐步向好。

但受需求不足、疫情冲击等影响，经济恢复的基础仍需进一步巩固。杨荫凯表示，必须以时不我待的紧迫感全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，针对新情况、新问题，合理加大宏观政策的实施力度。

为此，8月24日，国务院召开常务会议，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础；提出在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间，努力争取最好结果。

据介绍，从出台时机看，下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓经济企稳回升的时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。从政策力度看，一揽子政策和接续政策总体规模合理适度，能够有力配合衔接形成组合效应，推动经济加快恢复；同时不搞“大水漫灌”、不预支未来，既利当前，又利长远。从政策重点看，接续政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，促投资带消费增就业，强化能源供应保障，稳定粮食生产，抓好物流保通保畅，持续为市场主体减负激活力，有利于进一步巩固经济恢复的基础，切实增强发展后劲。

推动相关实施细则早出快出、应出尽出

杨荫凯表示，国家发改委将按照党中央、国务院决策部署，争分夺秒抓好落实，推动相关实施细则早出快出、应出尽出，用改革办法加快释放政策效能，保持经济运行在合理区间，努力争取最好结果。

刘国强介绍，央行着力增强信贷总量增长的稳定性，推动降低企业融资成本，突出对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持。下一步，央行还将进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本，并继续对小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息。

数据显示，1—7月，我国累计办理退税2.06万亿元，更多市场主体享受了政策红利；1—8月，国家融资担保基金新增再担保合作业务规模8278亿元，同比增长54.9%。欧文汉介绍，稳住经济一揽子政策措施出台后，财政部坚决抓好有关贯彻落实，进一步加大留抵退税政策力度，加快财政支出进度，加快地方政府专项债券发行使用，支持中小微企业纾困解难。

李飞表示，商务部将从三个方面持续加力、狠抓政策落实：一是多措并举稳外贸，加快推进跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式发展，积极支持新能源汽车等重点产品出口，畅通外贸企业抓订单渠道，为企业参展、洽谈提供更多便利，帮助企业提升汇率等风险应对能力。二是加大力度稳外资，抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策，加强全流程服务和全方位保障，推动一批重点外资项目落地。三是积极有效促消费，进一步促进汽车、家电、家居等重点领域消费，加大针对性纾困帮扶力度，支持餐饮、住宿等行业恢复发展，在严格做好疫情防控的前提下，持续办好消费促进活动，积极打造消费新场景，完善城乡商贸流通体系，大力推动农村消费。

有力有度有效用好政策工具

国务院常务会议提出，在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加3000亿元以上额度；依法用好5000多亿元专项债地方结存限额，10月底前发行完毕。

杨荫凯表示，这是当前形势下扩大有效投资的重要举措。下一步，国家发改委将会同有关方面按照“资金跟着项目走”的要求，采取有力措施，推动这些资金能够尽快形成实物工作量。“我们将督促各方面抓住今年三季度施工黄金期，加快项目建设实施，尽快发挥投资的效益，推动中央预算内投资、地方政府专项债券以及政策性开发性金融工具协调配合、共同发力。同时，积极吸引社会资本参与重大项目建设，促进投资稳定增长，不断巩固经济回升向好的势头。”杨荫凯说。

对于当前的货币政策，刘国强表示，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，率先实现经济正增长，使中国有条件也有必要实施正常的货币政策，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，没有把工具箱掏空。所以当前中国货币政策的空间还比较充足，政策工具丰富。“下一步，我们将坚持稳健的货币政策，有力有度有效用好政策工具，兼顾好稳增长、稳就业与稳通胀的关系，应对好各种风险挑战。”刘国强说。

欧文汉表示，下一步，财政部门将依法盘活地方政府专项债务限额存量，更好发挥专项债券资金撬动作用；缓缴部分行政事业性收费，助力企业和个体工商户减负纾困；支持用好政策性开发性金融工具，推动重要项目有序落地。

“中国作为世界第二大经济体，具备足够的发展韧性，随着已部署政策措施的落地见效，我们有理由相信，中国能够保持经济运行在合理区间。”杨荫凯说。

《 人民日报 》（ 2022年09月06日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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