人民网北京9月5日电 （记者王震）记者在2022年服贸会闭幕新闻发布会获悉，据初步统计，截至目前，共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个，投资类175个、首发创新类173个、战略协议类128个、权威发布类82个，联盟平台类26个，评选推荐类242个。本届服贸会发布了《中国服务贸易发展报告2021》《中国展览业发展报告2021》等多项权威报告，反映发展趋势，汇聚研究成果。

商务部服贸司副司长王志华在发布会上表示，本届服贸会克服疫情等不利因素影响如期顺利举办，亮点纷呈、成果丰硕，参展参会企业数量、国际化程度、成交规模和观众人数均超过上届水平，为各参与方提供了务实的合作平台和巨大的市场机遇，为全球服务贸易恢复发展注入了新的活力。

王志华表示，本届服贸会再次宣示了中国扩大高水平对外开放、共促全球服务贸易繁荣发展的信心和决心；有力推动各方就携手共克时艰、推动全球经济复苏达成重要共识；充分展示中国服务贸易创新发展成就，促进达成一系列重要合作成果。下一步，将推动落实本届服贸会达成的成果与共识，发挥服贸会扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台作用，深入推动我国服务贸易开放创新发展。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经