人民网北京9月2日电 （记者罗知之）中国人民银行今日发布公告称，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司（简称“招商金控”）。2021年8月，国务院国资委批复同意招商局集团（简称“招商局”）所属深圳市招融投资控股有限公司向人民银行申请设立金融控股公司。2021年12月，人民银行受理了深圳市招融投资控股有限公司关于设立金融控股公司的行政许可申请。

近年来，我国一些大型金融机构开展跨业投资，形成了金融集团；还有部分非金融企业投资控股了多家多类金融机构，成为事实上的金融控股公司。

为推动金融控股公司规范发展，有效防控金融风险，更好地服务实体经济，2020年9月，国务院印发了《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》，人民银行同步印发了《金融控股公司监督管理试行办法》，标志着金融控股公司正式进入持牌监管时代。

金融控股公司是指依法设立，控股或实际控制两个或两个以上不同类型金融机构，自身仅开展股权投资管理、不直接从事商业性经营活动的有限责任公司或股份有限公司。

目前，人民银行共受理了5家公司关于设立金融控股公司的行政许可申请，除已获批的3家外，还有2家被受理的是中国光大集团股份公司和中国万向控股有限公司。

3月17日，人民银行发布消息称，批准了中国中信金融控股有限公司（筹）和北京金融控股集团有限公司的金融控股公司设立许可，向2家公司颁发了首批金融控股公司牌照。

9月2日，中国人民银行官网公告，批准招商局金融控股有限公司设立许可。作为招商局的全资子公司，招商金控成为国务院国资委体系内首家央企金融控股公司。

据了解，招商局是中国民族工商业的先驱，创立于1872年洋务运动时期，今年是招商局创立150周年。招商局是一家业务多元的综合企业，主要业务集中于交通物流、综合金融、城市与园区综合开发三大核心产业。招商局综合金融业务涵盖银行、券商、资管、保险、多种金融等领域，已形成“4+N”业务布局。

公开数据显示，招商金控监管口径下风险并表及参股重要性机构总计约670家。2022上半年，招商局金融业务净利润733亿元，同比增长5.7%；截至2021年末，总资产规模10.4万亿元，管理资产规模（AUM）超19万亿元，在国内大型综合性金融集团中位列第一。

招商金控相关负责人接受人民网记者采访时表示，招商金控将全面落实监管要求，并以此为契机，加强风险管理、金融科技、财富管理“三个能力”建设，致力于实现高质量发展，展现央企金控风貌，打造创新引领、驱动协同、特色鲜明、国内领先的金融控股集团。

(责编：王震、章斐然)

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