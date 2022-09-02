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“气象+期货”合作成果走进2022年服贸会 “中央气象台-大商所温度指数”正式发布

2022年09月02日19:57 | 来源：人民网
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“中央气象台-大商所温度指数”发布活动现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京9月2日电 （记者余璐）9月1日，在2022年中国国际服务贸易交易会“环境服务·双碳经济论坛”上，“中央气象台-大商所温度指数”正式发布，旨在为公众带来“气象+期货”新体验、新成果。

中央气象台气象服务室预报员刘扬介绍，今年夏天，我国出现大范围持续性高温天气，影响范围广、持续时间长、极端性强，综合强度达到1961年以来最强。23个省（市）出现40℃以上高温，覆盖面积达175万平方公里，影响超过4亿人。高温少雨天气导致南方地区土壤墒情下降，对当地部分水稻、玉米等作物以及经济林果、水产养殖等造成了影响。

根据中国农业科学院研究成果显示，玉米生长季平均温度每升高1℃，玉米籽粒产量每公顷将降低0.83吨。同时，大豆是喜温作物，成熟期的低温霜冻也会严重影响当季产量。全球气候形势日趋复杂，农业生产经营主体如何应对天气变化风险愈发成为一个重要问题。而本次发布的“中央气象台-大商所温度指数”为应对天气挑战提供了新路径。

记者从活动现场了解到，“中央气象台-大商所温度指数”选取北京、哈尔滨等城市为基准城市，基于中央气象台权威数据编制，包括相关城市的月度累积平均温度指数（CAT）和月度制热（HDD）/制冷（CDD）指数。月度累积平均温度指数是一个自然月内、每日平均温度的累积值；制热指数和制冷指数分别可以衡量制热和制冷的需求。其中，以北京为代表的华北地区为玉米、小麦重要产区，以哈尔滨为代表的东北地区是大豆和玉米主要产区，相关温度指数可以较为有效地表征大豆和玉米等作物生长气温情况。

国家气象中心副主任方翔表示，国家气象中心牢牢把握关系“生命安全、生产发展、生活富裕、生态良好”的战略定位，立足“监测精密，预报精准，服务精细”的高质量发展目标，高度重视气象为农服务工作，为国家农业生产和粮食安全保驾护航。以温度指数为代表的天气衍生品，既可以发挥天气风险“减震器”和“稳压器”的作用，帮助农业及相关行业更准确把握资源状况，规避生产风险，提升市场资源的配置效率，又可以带动气象为农服务等多个应用领域的发展进程，促进各行各业对气象服务形成靶向需求，也可以提升气象监测、预报、服务能力的发展水平，更好地履行气象事业的科技型、基础性、先导性社会职能。

(责编：王仁宏、高雷)
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