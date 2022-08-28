人民网天津8月28日电 （焦磊）8月28日，国家会展中心（天津）迎来2022年中国网络文明大会，大会由中央网信办、中央文明办、中共天津市委、天津市人民政府共同主办，中国网络社会组织联合会和天津市委网信办共同承办。

据悉，此次大会首次创新设立“新时代中国网络文明建设成果展”，成果展分综合展区、地方展区和互联网企业展区三个展区，采用线上线下相结合的方式，线下展示以图片和视频为主要载体，线上利用云展示的形式一比一呈现线下展示。

新时代中国网络文明建设成果展。人民网 焦磊摄

成果展运用文字、图片、视频等多种形式，将传统和现代手段相结合，创新运用AR、VR技术，为观众带来沉浸式的观展体验。

新时代中国网络文明建设成果展。人民网 焦磊摄

新时代中国网络文明建设成果展。人民网 焦磊摄

综合展区共1500平方米，分为思想引领、文化建设、道德示范、行为规范、生态治理、法治建设、文明创建、交流互鉴等8个部分，从不同侧面展示新时代中国网络文明建设取得的丰硕成果。

地方展区。人民网 焦磊摄

地方展区集中展示全国各地开展文明建设创建的实践成果。展区1575平方米，一共有23个省（区、市）参展。

互联网企业展区。人民网 焦磊摄

互联网企业展区主要展示网信企业助力网络文明发展所取得的成果。展区900平方米，人民网、新华网、央视网、中国联通、阿里巴巴、腾讯、抖音、360集团及蚂蚁集团9家企业参展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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