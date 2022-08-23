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这11家平台公司被约谈！监管部门提出四点要求

2022年08月23日08:29 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，8月22日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行、高德、曹操出行、首汽约车、美团打车、万顺叫车、享道出行、如祺出行、阳光出行、嘀嗒出行11家平台公司进行了提醒式约谈。

约谈指出，经梳理行业监测、群众来电来信及媒体报道等情况，发现部分平台公司存在企业主体责任落实不到位、侵害从业人员和乘客合法权益、非法营运突出、潜藏安全稳定风险隐患等问题。

约谈要求，一是要深入排查整治各平台公司存在的稳定风险隐患，及时做好防范化解，确保行业稳定；二是要落实交通运输新业态平台企业“阳光行动”要求，提高经营策略的公开透明度，健全客服体系，维护从业人员和消费者合法权益；三是要严格按照有关规定，依法合规开展经营，严把准入关，清退不合规车辆和人员。聚合平台要确保接入的网约车平台符合有关规定，督促接入的网约车平台公司加强车辆和人员管理。出现安全事件时，聚合平台公司要依法履行先行赔付责任，并和涉事网约车平台公司共同做好事故处理工作；四是要加强运营安全管理，提升安全生产能力，完善安全事故应急处置机制，加强司机管理和教育培训。

(责编：李楠桦、吕骞)
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