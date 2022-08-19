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多地出台楼市调控举措 专家：稳市关键在于信心修复

人民网记者 王仁宏
2022年08月19日08:15 | 来源：人民网
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近日，河北廊坊市发布《廊坊市扎实推动全市经济平稳健康发展的一揽子措施及配套政策明白卡》。其中，在稳楼市方面，正式提出“取消户籍、社保（个税）等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件”。

不止廊坊，近期全国多地不约而同加入楼市调控优化的队列。据媒体报道，今年7月份超85城发布稳楼市政策。进入8月，包括廊坊、济南、连云港等地均出台相关稳楼市政策。

多地不断调整楼市政策，与近期市场价格、预期变化不无关系。

根据国家统计局发布数据，7月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数略增。一线城市商品住宅销售价格环比微涨、同比涨幅回落，二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。

广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉向人民网财经表示，行业风险事件继续发酵、销售下滑是影响房价的主要因素。从7月份房价数据来看，由于商品房销售回落，特别是行业风险事件继续发酵，金融机构和购房者对开发商的信心继续下降，企业资金链紧张加剧，导致开发商不得不继续降价促销。

从近期发布政策看，除调整限购、限售政策外，各地还通过调整购房资格认证、首付比例、公积金额度等，以期降低刚需群体购房门槛。

例如，济南住房公积金中心近日发布公告提出，自8月15日起，济南市行政区域内购买第二套普通自住住房申请住房公积金贷款，最低首付款比例由60%调整至40%。

连云港市则明确提出“认贷不认房”，通过大幅上调购房人公积金贷款额度，进一步加大对改善型住房需求的支持力度。

此外，浙江省湖州市加大对困难房企的支持，鼓励国有企业收购滞销房作为保障安置用房等。

专家表示，上述举措对降低刚需、改善型购房门槛，促进需求释放、稳定楼市具有积极影响。但在城镇化增速下降、房价高企、大城市生活成本上升等因素影响下，上述政策的边际效益正在下降。

“目前，很难再有‘一招鲜’的政策，可以迅速拉动楼市表现。未来，各地楼市调控需要更加系统、更加精细的政策设计。”李宇嘉说。

贝壳研究院市场分析师刘丽杰表示，当前市场的核心问题在于信心不足。他建议，以更加积极的财政政策提高居民消费意愿；畅通优质上市房企在资本市场再融资的渠道，化解公开市场债券交叉违约风险；并在保交楼的框架下完善预售等相关制度，推动停工项目尽快复工，切实做到保交楼。

(责编：王仁宏、高雷)
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