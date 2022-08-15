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降息来了！8月MLF利率下调10个基点

2022年08月15日16:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （黄盛）今日，中国人民银行发布公告表示，当日开展4000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.00%，均较前次操作下降10个基点。

人民银行官网截图

对此，多位行业人士表示，此举为政策性降息落地，有助于进一步降低实体经济融资成本，扩大国内需求，巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，8月政策性降息落地，充分表明当前货币政策以稳增长为主要取向，国内结构性通胀压力和海外央行收紧，都未对国内央行政策性降息构成实质性阻碍。这也意味着当前处于偏充裕状态的市场流动性还将延续一段时间。接下来监管层将加大考核力度，推动宽货币向宽信用传导。

中信证券首席经济学家明明也表示，此次降息属于超预期操作，人民银行降低政策利率主要是为了降低LPR报价，降低实体经济的融资成本，刺激信贷需求；此外，缩量操作MLF表明人民银行关注到前期一段时间回购利率大幅偏低、流动性过剩等问题，所以要通过此举引导资金成本向政策利率回归，避免是出现脱实向虚，引导资金流向实体经济。

据悉，人民银行在日前发布的7月金融数据显示，7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元，实体经济有效需求还需进一步提振。

对此，方正证券分析师张伟认为，实体经济贷款需求弱是此次降息主因，人民银行借由降息引导LPR下行，从而促进贷款需求回升息，进一步打消了市场对人民银行主动收紧资金面的担忧。

也有业内人士表示，当前银行体系流动性持续充裕，信贷资金供给充足，而降低融资成本仍有空间，降低央行政策利率是最直接的做法。

王青认为，伴随贷款利率较大幅度下行，加之结构性货币政策工具和新设立的政策性金融工具充分发力，8月金融数据将显著回升。这将对冲近期经济下行波动，为下半年GDP增速尽快回归合理区间奠定基础。

此外，据人民银行近期发布的二季度中国货币政策执行报告显示，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

(责编：赵竹青、高雷)
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