本报记者 曲哲涵 王 观 葛孟超

开栏的话

今年上半年，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下团结奋斗，有效统筹疫情防控和经济社会发展工作，有效应对各种风险挑战，经济社会发展取得新成绩。

7月28日，习近平总书记主持中共中央政治局会议。会议认为，当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，要保持战略定力，坚定做好自己的事。

如何坚持稳中求进总基调，巩固经济回升向好趋势，做好下半年经济工作？本报从今日起推出“稳字当头 稳中求进·坚定做好自己的事”系列述评，客观分析当前我国经济形势，进一步统一思想、凝聚共识，坚定信心、迎难而上，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

一处处工地机器轰鸣，一个个商业城人头攒动，一座座码头巨轮穿梭……中国经济回升向好的脚步坚实有力。

7月28日，中共中央政治局召开会议，强调宏观政策要在扩大需求上积极作为。

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，积极的财政政策提升效能，稳健的货币政策灵活适度，稳经济33条一揽子政策措施应时而出，助力万千市场主体纾困解难、积能蓄势，保持了经济社会发展大局总体稳定。

做好下半年经济工作，各地区各部门要切实负起责任，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，充分发挥宏观政策在扩大需求上的重要作用，巩固经济回升向好趋势，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

政策靠前发力，为经济平稳运行提供有力支撑

今年上半年，宏观政策继续以较大力度对冲疫情影响，为经济持续健康发展和社会大局稳定注入强大信心和动力。

——财政政策靠前发力，更好发挥稳投资促消费作用。

发挥投资对稳增长的关键作用。截至6月末，已发行新增专项债券共支持超过2.38万个项目；2400亿元专项债券资金用作重大项目资本金，带动市场化配套融资超过5300亿元。上半年，专项债拉动投资对稳增长发挥了重要支撑作用，资本形成总额拉动经济增长0.8个百分点。

“利用专项债券撬动市场化融资，适度超前开展基础设施投资，体现出宏观政策不仅在逆周期调节上发力，也预留了跨周期调节政策空间，为下一步产业转型升级和结构优化打下了坚实基础。”中国财政科学研究院副研究员龙小燕说。

发挥消费对稳增长的基础性作用。财政部、国家税务总局出台减半征收车辆购置税政策，提振汽车消费；各地创新财政奖补政策，推出文旅“大礼包”、绿色节能消费券、数字人民币“红包”等，鼓励居民消费，释放内需潜力。

——大规模退税减税缓税加快落实，惠及各类市场主体。

“近800万元留抵退税款及时到账，让咱安心搞研发！我们要努力掌握更多关键技术，推动企业高质量发展。”湖南韶山钰盛科技有限责任公司副总经理任正刚信心满满。

今年，我国实施新的组合式税费支持政策，阶段性措施、制度性安排协同发力，既有大规模留抵退税，也有减税降费、缓税缓费等多种政策工具加入形成更大合力。截至7月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3万亿元。今年以来已有超2万亿元留抵退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。

“减免缓税政策惠及各类市场主体，有效缓解企业现金流难题。”北京国家会计学院教授李旭红认为，政策效应在上半年集中释放，为稳增长、保就业、惠民生提供了强有力的保障。

——流动性合理充裕，助力稳定宏观经济大盘。

上半年，中国人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给；社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元。截至6月末，投向制造业的中长期贷款余额同比增长29.7%，比各项贷款的增速高18.5个百分点。6月，新发放企业贷款利率为4.16%，比上年同期低34个基点。

“当前流动性合理充裕，金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘说。

上半年，推动设立3000亿元政策性、开发性金融工具，新增8000亿元政策性、开发性银行信贷额度，鼓励商业银行、社会资金等跟进参与，共同保障基础设施建设和重大项目融资，推动形成项目建设实物工作量，有力稳定固定资产投资。

“今年以来，宏观政策既靠前发力又精准有力，不搞‘大水漫灌’，稳住了经济社会发展基本盘。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说。

纾困举措密集出台，助力市场主体增强发展动力

市场主体是稳定经济基本盘的重要基础。上半年，国内外环境复杂性、不确定性加剧，市场主体面临的压力增多。针对市场主体急难渴盼，纾困政策密集出台。

——多措发力，助力企业站稳阵脚。

“缓缴企业社保费政策，让我们盘活了600多万元资金，保证员工工资发放，企业稳住了。”珠海航空有限公司综保部经理呙常军说。

阶段性缓缴社保费加力扩围，进一步为企业“松绑减负”；稳岗促就业政策持续发力，鼓励企业留人育人；政府采购降低“门槛”，送去更多“小微专享订单”……上半年，财税帮扶政策使出“组合拳”，为中小微企业减负担、增动力、稳预期。数据显示，截至6月底，今年新增退税减税降费及缓税缓费中，中小微企业享受优惠金额占比近70%。

鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息；做好住宿餐饮、批发零售、货运物流等行业纾困金融服务……数据显示，6月末，普惠小微贷款余额同比增长23.8%，比各项贷款增速高12.6个百分点；普惠小微授信户数为5239万户，同比增长36.8%。

——绵绵用力，助推企业加快创新。

“年度企业所得税汇算清缴时一‘算账’，我们享受研发费用加计扣除的金额达到2500万元。好政策坚定了我们自主创新的信心！”北京卓立汉光仪器有限公司总经理张志涛说。

今年，中国人民银行出台3项新的结构性货币政策工具，其中“科技创新再贷款”主要支持高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业。金融活水源源而至，为企业创新发展添动能。

——精准施力，确保政策落地见效。

中央财政直达资金机制让惠企利民资金“一竿子插到底”。据不完全统计，上半年中央财政直达资金中相关直接惠企支出约3500亿元，惠及市场主体68万家，合计256万家次。

税收大数据系统搭起“暖心桥”，助力供需对接，畅通产业链供应链。今年5月以来，已累计帮助3331户企业实现购销成交金额90.59亿元。

——注重合力，强化政策协同效应。

“上半年，财税、金融、就业、产业等宏观政策协调性进一步增强。”龙小燕表示，专项债券与政策性、开发性银行信贷投放相互配合，推进重大项目等基础设施建设进度；商业金融机构进一步丰富产品结构，适应基建融资需要；财税政策稳岗促就业手段更为丰富，稳投资政策更加凸显调结构导向。

保持战略定力，更好发挥宏观政策扩大需求的重要作用

习近平总书记强调：“综合判断，我国发展仍具有诸多战略性有利条件，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。”

贯彻落实好党中央决策部署，准确识变、科学应变、主动求变，更好发挥宏观政策扩大需求的重要作用，才能抓住历史机遇，赢得发展先机。

做好下半年经济工作，宏观政策如何发力？

——财政货币政策要有效弥补社会需求不足。

中国财政科学研究院研究员王志刚说，上半年经济运行的一个突出问题是社会总需求不足。按照中共中央政治局会议要求，下半年财政货币政策将在扩大需求上积极作为，促进有效投资和增加消费，更好地发挥逆周期和跨周期调节作用。

发挥专项债券资金对有效投资的“拉动力”。下半年，财政部将继续督促地方及时拨付专项债券资金，压实项目单位责任，推动专项债券尽快形成实物工作量。

“目前专项债券资金用作重大项目资本金比例为10%左右，离25%的政策上限还有较大空间。”龙小燕认为，下半年要用足用好专项债务限额，专项债券对社会资本拉动力还将进一步释放。

——货币政策要保持流动性合理充裕。

阮健弘表示，下一阶段，中国人民银行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持，预计信贷投放以及社会融资规模均保持平稳增长态势。

“货币政策要保持流动性合理充裕，继续引导货币市场利率中枢下行，切实降低实体经济融资成本。同时要优化信贷结构，聚焦重点领域和薄弱环节，持续做好金融纾困工作。”招联金融首席研究员董希淼说。

用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。国家开发银行已设立国开基础设施基金，7月22日，该基金出资13.07亿元，支持山西省呼北国家高速公路山西离石至隰县段工程项目和河南安阳豫东北机场项目，有效解决了项目建设的资本金缺口问题。

——要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力。

财政部、交通运输部日前印发《关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》，计划用3年左右时间，集中力量支持30个左右城市实施国家综合货运枢纽补链强链。今年9月，将安排中央财政资金约50亿元，支持第一批城市或城市群。

“提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，畅通交通物流，优化国内产业链布局，支持中西部地区改善基础设施和营商环境，这些均有利于形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”王志刚说。

当前经济运行面临一些突出矛盾和问题，只要我们把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，保持战略定力，坚定做好自己的事，一定能够巩固经济回升向好趋势，保持经济运行在合理区间，推动中国号巨轮乘风破浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年08月11日 01 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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