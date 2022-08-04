人民网记者 赵竹青

就业，一头连着万家灯火，一头系着经济大局。

今年以来，国际形势复杂严峻，国内疫情持续影响经济与就业，叠加今年高校毕业生数量创历史新高等背景，稳就业任务无论从总量还是从结构来看都面临不小压力。

就业是最大的民生。兜牢这一底线，是必须未雨绸缪的重大事情。尽管面临不小的困难和挑战，各地各部门在党中央、国务院的准确预判和科学部署下，高效统筹疫情防控和经济社会发展，落实落细就业优先政策，加快释放稳岗扩岗政策红利，努力完成各项就业目标任务。

随着各项援企纾困政策效应显现，上半年就业形势逐步回稳向好。6月，全国城镇调查失业率从4月的6.1%回落至5.5%；上半年城镇新增就业完成全年目标的59%，城乡困难人员就业稳中有增。

“党中央十分关心民生工作，民生首先是就业。”面对依然复杂的形势与压力不减的挑战，习近平总书记的谆谆嘱托犹如一颗“定心丸”，为千家万户守护这“稳稳的幸福”。

关注重点人群 有效解决“燃眉之急”

重点群体稳，则就业大局稳。

习近平总书记多次强调，要做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作。

高校毕业生等青年就业关系民生福祉、经济社会发展和国家未来。今年，高校毕业生的就业压力空前。教育部数据显示，2022届高校毕业生规模预计达1076万人，同比增加167万人，规模和增量都创历史新高。同时，受疫情等不利因素的影响，企业吸纳就业能力普遍下降，更加剧了供需矛盾。

花大力气解决高校毕业生就业问题，是习近平总书记对青年的深切牵挂。6月8日，习近平总书记在四川考察时强调：党中央高度重视高校毕业生就业，采取了一系列政策措施。当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务，学校、企业和有关部门要抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

为破解高校毕业生就业急难愁盼问题，各地各部门亮出硬招实招。6月，人社部部署开展2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，明确“高频举办公共就业服务专项活动”等9项措施，强化政策落实、权益维护、困难帮扶；国务院国资委要求国资央企等集中启动夏季招聘，精准对接各地央企、国企及高校毕业生的实际需求；科技部将科研助理岗位的开发情况作为国家高新区考核的重要依据之一，要求高新区将30%左右的场地向高校毕业生创业者免费提供。江西、山东、安徽、湖南、重庆、甘肃等地举办公共服务进校园系列专场招聘活动，组织各类线上线下招聘600余场次，发布岗位80余万个；黑龙江、广西等地积极与高校合作，共建高校就业创业服务站、校园职业成长导师站……

2022年7月21日，福州举行“好年华，聚福州”来榕青年人才对接座谈会，帮助来榕的青年人才就业创业，促进青年人才与用人单位的供需对接。新华社记者 林善传摄

“今年，学校为了促进应届毕业生就业想了很多办法。学院开了好几次大会给我们宣讲政策，还联动一些机构和企业进行定向招聘，就业服务指导也更有针对性，为我们的就业提供了很大帮助。”山西财经大学2022年应届毕业生王奇说。

今年以来，人力资源服务机构开展“百日千万网络招聘产业园专场”“国聘行动”等活动，目前共有1.5万家企业提供89万个就业岗位。全国2169所高校通过实地走访、视频会议等多种方式拜访5.8万家用人单位，为毕业生拓宽岗位达114.9万个。

“由于结构性失业、周期性失业、摩擦性失业现象叠加，今年的大学生就业形势严峻，要把阶段性措施与制度性安排进行协调结合。”中国人民大学劳动人事学院副院长赵忠表示。

另一方面，受疫情冲击影响，就业稳定性相对较差的农民工群体亦面临就业难问题。今年以来，我国继续扩大面向农民工的以工代赈规模，不仅将实施范围拓展至交通、水利、能源等建设领域的政府投资重点工程，更是将中央预算内投资项目的劳务报酬占比，由15%以上提高到30%以上。

截至5月中旬，国家发改委联合财政部今年已下达以工代赈中央投资66亿元，撬动地方各类资金约12亿元，支持各地共实施以工代赈项目1800余个，预计将带动13万余名农村脱贫群众和低收入人口等重点群体稳就业、促增收。

稳定市场主体 有力夯实“民生之本”

各类企业是吸纳就业的主渠道，是稳就业的主体。数据显示，1亿个体工商户就能带动近3亿人就业。稳企业就是稳就业，稳就业就是稳民心。

“要支持中小微企业发展，发挥其就业主渠道作用。”2021年12月8日，习近平总书记在中央经济工作会议上指出：“要吸取一些西方国家经济‘脱实向虚’的教训，不断壮大实体经济，创造更多高质量就业岗位。”

风雨来袭，稳字当头。压力当前，“降、缓、返、补、扩”五方面政策措施及时出台，支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗。

2022年5月18日，山东省枣庄市峄城区阴平镇一家鞋业公司的工人在生产运动鞋。5月以来，山东省枣庄市峄城区为企业纾困解忧，助力企业稳岗增收。新华社记者范长国摄

“我们已经收到了6.5万元稳岗补贴资金。”山东省临沂市荣华大酒店有关负责人表示，目前酒店每月需缴纳的员工社保费在15.8万元左右，补贴的发放有效降低了酒店的运营成本。山东省德州中联大坝水泥有限公司有关负责人说，政策出台后，当地第一时间落实，目前企业共收到了稳岗返还资金42.7万元，“正好用来帮800名员工缴纳社保”。

“减息让利减轻了企业财务负担，对小微企业是真正的‘及时雨’。”重庆中膜复合材料有限公司有关负责人表示，已经收到3笔贷款的稳就业专项优惠，同时承诺公司全年度不裁员、少裁员。相关利好举措还在不断推出。7月6日，重庆41家银行联合宣布，将对过去12个月内不裁员、少裁员和吸纳应届毕业生等重点群体就业的中小微企业下调贷款利率，预计为8万家中小微企业让利3亿元贷款利息。

降费率“直兑直达”，稳岗返还“免申即享”……在政策“及时雨”的支持下，稳岗红利快速释放，企业的获得感也进一步提升。

据统计，1—6月，全国共向584万户企业发放稳岗资金331亿元；通过降低失业保险费率和缓缴失业保险单位缴费部分，减收715亿元；向195万户参保企业发放留工补助资金87亿元。

健全保障政策 尽早解除“后顾之忧”

创业是就业之源，灵活就业是就业的“蓄水池”。在新形势下，灵活就业对于稳定和扩大就业的意义更非同往常。

今年以来，各地各部门加强新业态灵活就业人岗撮合对接力度，通过在交通便利、人员求职集中的地点建设零工市场，线上线下举办灵活就业专场招聘等形式，为“用工”“找工”搭建更多平台。

6月30日，务工人员在湖北省襄阳市云湾社区“零工驿站”查看招聘信息。新华社记者 肖艺九 摄

“没想到活儿找得这么顺利。”立夏过后，湖北省襄阳市襄州区峪山镇长山村刚刚忙完春播春管的村民杨浩，一大早就搭上同村人的便车前往襄州城区，到今年1月投入运营的云湾社区零工驿站“找点事做”，登记信息后，当天下午就接到了用工电话。

除了像杨浩这样的农民工，随着我国新经济新业态快速发展，像网约配送员、互联网营销师、在线学习服务师等也在成为灵活就业的主要人群，新职业带动的新就业形态愈加普及。截至2021年年底，中国灵活就业人员已达到2亿人左右。完善这一人群的劳动者权益保障是新阶段就业工作的应有之义。

习近平总书记关心这个群体，对存在的问题了然于心。他指出：“部分农民工、灵活就业人员、新业态就业人员等人群没有纳入社会保障，存在‘漏保’、‘脱保’、‘断保’的情况”，并强调：“我们必须高度重视并切实加以解决。”

今年以来，针对这一庞大群体，我国持续完善相关政策支持，进一步保障灵活就业劳动者权益，为他们免除“后顾之忧”。今年的《政府工作报告》再次聚焦新就业群体保障问题，明确提出，开展新就业形态职业伤害保障试点。1月，新业态就业人员参加失业保险政策在粤港澳大湾区内地9市率先试点。在疫后重振阶段，黑龙江、河南、湖北、广东等多地打出的稳就业“组合拳”也都提及灵活就业和相关保障。

“这对我和家人来说都是个保障！”不久前，济南的“快递小哥”郭超参保了工伤保险，这份踏实和安心让他的工作劲头更足了。无独有偶，近月来，上海、浙江、江西、内蒙古、青海等多地纷纷加快推进基层快递网点参加工伤保险工作，为“快递小哥们”系紧“安全带”，戴好“安全帽”。

民生无小事，枝叶总关情。3月6日，习近平总书记在参加全国政协十三届五次会议的农业界、社会福利和社会保障界委员联组会讨论时指出：要健全灵活就业人员社保制度，扩大失业、工伤、生育保险的覆盖面，实现制度安排更加公平，覆盖范围更加广泛，为人民生活安康托底。

保就业既是一场硬仗,也是一场持久战。进入下半年，我国就业形势仍面临不确定性风险。面对新挑战新任务，人社部相关负责人近日表示，下一步将加力促进创业和灵活就业。实施重点群体创业推进行动，深入实施创业培训，跟进提供创业担保贷款等融资支持。健全灵活就业劳动用工和社会保障政策，开展新就业形态就业人员职业伤害保障试点，加强零工市场建设，支持灵活就业健康发展。

志不求易者成，事不避难者进。展望未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们必能扎实办好就业大事、牢牢守住幸福底线。

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(责编：王震、吕骞)

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