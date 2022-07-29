原标题：“奔跑者”阳光保险：奋进十七载，笃行写担当

今年以来，一系列统筹疫情防控和经济社会发展的政策部署明确要求“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。值此关键节点，作为经济“减震器”与社会“稳定器”的保险业勇担重任，发挥出长期稳健风险管理和保障功能，扎实推动一系列稳经济措施落地见效。

常言道，积跬步以至千里，积小流以成江海。保险业之所以能在重要时刻发挥出稳增长、促发展的实质功效，这都来自于行业整体近年来坚定不移深化改革、加速回归保障本源、走高质量发展之路的转型决心与自觉实践。

作为转入全新路径的先行者与奔跑者，阳光保险从一个个细节处着手，对一项项业务进行改革，涉入创新领域，将“想象空间”转变为“现实价值”，奋力攻下难点痛点，将“危机与困难”转化为“发展新契机与新引擎”，有效实现“内涵式增长”与“转型升级”。

初心如磐担保险使命，奋楫笃行写社会担当，阳光保险凝聚一路以来的内在优势、专业力量与大爱责任，成为践行保险初心的主力军之一。奋进十七载，阳光保险用稳扎稳打、善作善成之态，为保险行业树立起“高质量发展、高价值成长”的阳光样本。

矢志主业初心，筑牢风险底线

风险防范是金融业的永恒主题，当下，我国经济仍面临复杂的内外环境，经济复苏的基础有待夯实，持之以恒防范化解重大金融风险仍旧是金融业的重点工作方向。

阳光保险深入贯彻中国银保监会防范化解金融风险要求，始终坚守底线思维，增强系统观念，不断强化风控能力，搭建数字化风控平台，坚持业务发展与风险管控双轮驱动，为维护国家金融稳定发展践行企业责任。

在发挥经济“减震器”与社会“稳定器”功能方面，截至2021年年底，阳光保险为国家重点项目提供超900亿元保险保障；在落实国家三农战略中，阳光提供超500亿元保险保障；阳光还为“绿水青山”注入金融活水，提供3850亿元绿色风险保障，为各类经济主体堵住风险口、当好压舱石。

在无数企业客户的经营中，织牢织密安全网同样是阳光保险的职责信念。传统保险业务中，出险后再进行理赔是常规做法，但阳光保险将风险排查前置，集合“专业+科技”力量全面开展防灾减灾行动，实实在在帮助客户降低风险，履行阳光对企业客户的承诺与使命。

阳光保险推出“空天地一体化非车客户风控服务产品链”，通过卫星遥感、无人机航拍+3D建模、物联网等技术打造空天一体的全时防灾卫士，对公路、铁路、大型园区等施工现场进行航拍巡防，后期通过对影像资料分析及三维立体建模协助完成风险分析。除了运用技术，阳光保险还组建一支由专业风控师组成的“防灾地面部队”，排查风险、预警风险，比如在一系列自然灾害事件发生前，均可看到阳光风控师的身影，他们提前进行现场防损查勘，协助客户做好防灾减损工作。

另外，阳光保险以高标准、严要求打磨自身业务经营，培养风险意识，加快金融数字化转型，打造独特的数字化风控体系。

利用大数据建模和机器学习技术，阳光提升风险识别与定价、理赔与反欺诈、反洗钱等关键经营流程风控能力。在人身险风控方面，阳光创新研发“智能核保大脑”，搭建高风险客户识别模型、智能核保引擎、智能核保机器人、智能核保AI及天网系统为一体的数字化核保体系。

风险自古有之，变幻莫测且愈演愈烈。但阳光保险勇于直面不确定性，始终将风险放在突出位置，坚持关口前移、标本兼治、提升韧性，以专业与精准的手段共抗风险、化解防范风险。

领航创新科技，打响未来之战

创新，是当代企业之魂。阳光保险董事长张维功曾多次提到“追求一点点不同”，这种兼顾稳健与求变的思维也贯穿阳光保险发展始终，不断让它呈现出小步快跑的姿态。

在客户最为关注的保险理赔领域，阳光人寿全新推出“理赔智慧眼”服务，通过OCR技术实现了智能识别、清晰度检测及智能校验等功能。如客户在提交理赔材料时，系统可自动毫秒级识别并检测图片是否符合上传要求，在提交理赔材料的照片拍摄环节即时给出提示反馈，引导客户对不规范的照片重新拍摄，避免后续受理环节因照片不清晰、不完整而再次补拍上传的麻烦，更省时、省心、省力。

另外，阳光财险打造的“一键赔”工具可以实现远程视频查勘，图像识别技术应用于车险定损环节，实现小额案件快速定损。阳光财险基于AR智能定损技术的“闪赔宝”服务，则是全流程客户自助，涵盖轻微案件现场定损、质量承诺、包修直赔、快速到账的车险一站式理赔产品。

在广大有车一族关心的车险领域，阳光同样不遗余力矢志创新。自2020年起，阳光将传统车险定价模式融合人工智能、大数据技术，升级形成“车险智能生命表”管理体系，并自2021年下半年全面落地实施。该车险管理体系建立了从人、从车、从行为大数据车险定价体系，支持“一人一车一价”，实现对每一台承保车辆进行单独的风险定价，提升了定价效率和准确性。

农险作为分散农业生产经营风险的重要手段，同样搭上了阳光的科技快车，进一步向精准化、便捷化方向挺进。如在养殖业农险方面，阳光创新破解标的识别问题，应用“电子芯片”植入技术，为每一头投保牲畜办理一个“身份证”。理赔时，扫描电子芯片便可以精准识别目标是否为承保标的，理赔过程既高效又合规。这种“精准承保、精准理赔”的方式效率高、成本低，得到广大养殖户配合与认可。

驰而不息、久久为功。阳光保险笃定科技创新战略，抢抓深度转型机遇，以愈发强劲的科技创新实力获得业内外广泛认可。面向未来，科技创新已成为保险行业迈上新台阶的发展引擎，是行业从增速到提质的破局之道，更是阳光保险实现新突破的强劲抓手，或将推动阳光走向下一个新高地。

回应时代需求，打造“保险+医养”新生态

近年来，医疗健康与养老愈发成为人民群众热切关注的重要话题，而这又与保险业的天然优势息息相关。

为了进一步满足大众日益旺盛的需求，阳光保险重新定义“保单”概念，延伸提供围绕医疗、健康、养老等多个场景的优质产品与服务，展现出一家企业在消费者觉醒时代如何兼顾主业与新兴业态。

在医疗服务方面，阳光人寿连手医疗健康服务提供商合作推出“三无忧”系列产品，包括涵盖24小时用药、在线图文问诊、购药优惠等服务的“药无忧”，涵盖视频问诊、绿色通道挂号、专科医院二次诊疗等服务的“医无忧”，以及提供营养、康复服务的“康无忧”，满足客户全方位需求。

阳光保险还顺应国家医改新形势，设立了保险业首家大型综合医院——阳光融和医院，迄今医院已向百姓提供优质服务6年有余。成立至今，其在最短时间已连续获得JCI第六版认证、HIMSS7评级、中国三甲评审与JCI第七版复评认证。

多项权威认证来自于融和医院不断的精进与创新。比如其与集团保险主业联动，创新性推出“阳光融和直付”服务模式，帮助客户实现“免申请、零等待”的一站式全流程医疗费用理赔服务。

在养老端，阳光打造了“阳光人寿保单+‘阳光人家’养老小区”的长居合作模式，为客户提供从入住前的健康、旅居、生活服务，到入住后的多方面医疗照护、社交文娱、质量生活起居服务。阳光还差异化发力“居家养老”，推出“阳光孝无忧”居家养老服务体系，聚焦居家安全、居家医疗、居家陪伴三方面，整合多项适老化服务，满足银发一族多种需求。

事必有法，然后可成。阳光保险铺设的医养之路源自其“做专业领先的家庭保险保障服务提供商”这一商业追求，也是其始终坚持价值发展这一主线的重要成果。全链条的医养服务、全方位的贴心守护，或许我们能够期待阳光保险在“保险+医养”这一全新领域中突破更多边界、升级更多服务业态。

护航实体经济，尽显阳光担当

经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。纵观历史，金融一旦脱离实体经济，就是无源之水、无本之木。

在“中国制造2025”国家行动纲领的指路下，为保证制造业的平稳运行，阳光财险积极投身自主创新领域，开展首台(套)重大技术装备保险及新材料首批次应用保险，通过一整套、全生命周期专业服务，助推创新成果转化和应用，破解高端装备、电子信息等下游领域高端产品质量的“卡脖子”难题，立足主业优势，为强国战略保驾护航。

保险资金因具备长期投资优势，常被视为服务实体经济、推动产业链与资金链有机融合的重要工具手段。近年来，阳光保险集团旗下阳光资产通过发行设立的债权投资计划向多个融资主体进行精准注资，有力为实体企业发展提供金融支持。

在经济大盘中扮演“毛细血管”角色的小微企业，同样是阳光保险鼎力扶持的对象。疫情发生后，不少小微企业和个体工商户经营遇到困难，阳光保险立足主业，在产品端开拓创新，迅速推出中小微企业专属保险产品——“老板安心”，专注保障中小微企业，解决中小微企业实际风险。据了解，阳光保险已为小微企业提供超过1500亿元风险保障，切实为企业撑起“保护伞”。

通过一系列举措，阳光保险为我国社会稳步发展、经济稳健增长贡献出重要力量，在风险挑战面前表现出勇于担当的气魄和创新思变的企业智慧。

善尽社会责任，立足服务民生

保险企业作为社会的压舱石与稳定器，对社会的责任担当不仅在于创造利润，还应充分发挥自身优势与影响力，关注并解决社会问题，助力国家大政方针的施行。阳光保险持续响应党中央工作号召，秉承发挥保险行业优势，探索出一条特色鲜明的社会责任之路。截至2021年年底，阳光保险已为4.32亿客户提供保险保障，累计承担社会风险2780万亿元，支付各类赔款2260亿元，上缴税收580亿元，在各项公益慈善事业中累计投入超5.2亿元。

阳光保险还通过教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、保险扶贫等多种形式，精准助力打赢脱贫攻坚战、振兴乡村发展。如在吉林安图、四川雅安等地，阳光保险开展智慧产业扶贫，不仅授人以鱼，更在贫困地区授人以渔、提供“造血”能力，通过农村合作社形式与企业化运作相结合，构建致富长效机制，实现脱贫的最终目标致富。除了物质生活的改善，阳光保险还注重村民们精神文明的提升，在安图龙泉村发起“美丽乡风建设”倡议，助力打造成社会主义新农村的“样板村”。

“扶贫先扶志，扶贫必扶智”，教育扶贫是治本之策，也是扶贫且阻断贫困代际传递的最有效的方式之一；另外，健康扶贫同样是乡村振兴中不可缺少的环节，而乡村医生水平高低影响并决定着当地村民的健康状态，提升乡村医生水平刻不容缓。抱着这样的信念，阳光保险在三区三州开展“双生计划”——定向帮扶万名贫困地区乡村学生、定向培养贫困地区乡村医生超过万名；还通过援建博爱学校的方式为下一代注入希望与活力，用实际行动践行扶贫初心。

凭借在打赢脱贫攻坚战中做出的诸多贡献，阳光保险连续多年获得中国扶贫基金会颁发的荣誉。近期，在中国扶贫基金会更名为中国乡村发展基金会之际，其向过往与之共同为乡村扶贫工作做出贡献的企业与个人表示感谢，向阳光保险颁发“助力脱贫攻坚杰出贡献奖”，并向该集团董事长张维功颁发“杰出贡献奖”。

回首过往17年，阳光保险从青涩走向了成熟。创业初期的艰苦卓绝、成长路途的惊涛骇浪，都没有挡住阳光这股与众不同的力量，反而种种艰难化为发展动力，“敢于挑战、坚韧不拔”的创业精神持续内化于心、外化于行，推动阳光成长为行业领先的保险集团。

在保险这条漫长的赛道上，阳光保险始终专注而坚韧地奔跑着。跨越十七载，阳光依旧满怀壮志、奋迎挑战、锐意进取，以更成熟的心智强化阳光担当、清晰阳光画像。云程发轫，万里可期！

(责编：曹淼、李源)