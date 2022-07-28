山西省吕梁市“三北”防护林混交造林模式建起的“绿色生态屏障”。国家林业和草原局供图

人民网北京7月28日电 （记者余璐）“三北工程自1978年启动至今，历经44年，在党中央、国务院的亲切关怀和坚强领导下，圆满完成了前五期工程建设任务。”在国家林业和草原局今天举行的例行新闻发布会上，国家林业和草原局三北防护林建设局副局长张良如是说。

三北工程，又称三北防护林工程，是指在中国三北地区（西北、华北和东北）建设的大型人工林业生态工程。工程规划分八期进行，工程建设范围囊括了三北地区13个省（自治区、直辖市）的725个县（旗、区），总面积435.8万平方公里，占我国国土总面积的45%，在国内外享有“绿色长城”之美誉。

根据《三北防护林体系建设总体规划方案》，2011年至2020年是三北五期工程建设期。2020年，国家林业和草原局三北防护林建设局会同有关专业机构对三北五期工程的建设情况进行了总结评估。评估内容涉及三北工程区森林资源消长、沙化土地变化、水土流失治理、农田林网化、生态服务功能价值等各个方面。在此基础上形成了《三北防护林体系建设五期工程评估报告》，并通过专家论证。

三北五期工程评估结果显示，自2011年五期工程实施以来，特别是党的十八大以来，工程按照东北华北平原农区、风沙区、黄土高原丘陵沟壑区、西北荒漠区4大分区的不同功能定位，分类指导、分区施策、重点突出、规模推进，以生态保护修复为核心，以植树造林和退化林修复为重点，以百万亩防护林基地建设、黄土高原综合治理、精准治沙为抓手，大力推进管理、科技和机制创新，实现工程建设由注重数量向数量和质量并重、分散治理向重点突出和规模推进并举、单一造林向造林和经营并重、人工措施为主向人工措施和自然修复相结合、山上治本向山上治本和身边增绿并重的跨越式转变，取得巨大的生态、经济和社会效益。

张良介绍，一是在生态效益方面，三北地区生态环境质量呈现稳中向好趋势，自然生态系统恶化趋势得到基本遏制，风沙危害得到有效缓解，水土流失得到有效治理，护农促牧屏障日益完备。截止2020年底，五期工程累计完成营造林保存面积527.12万公顷，40多年累计完成营造林保存面积达3174.29万公顷。工程区森林覆盖率由四期末的12.40%增加至五期末的13.84%，黄土高原、毛乌素沙地、科尔沁沙地和呼伦贝尔沙地等重点区域生态治理进程明显加快。累计前四期工程建设成效，工程区45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理，45.59%以上的农田实现林网化，61%以上水土流失面积得到有效控制，工程建设综合效益显著。

二是在经济效益方面，三北工程始终坚持建设生态经济型防护林体系的指导思想，坚持生态治理与改善民生协同推进，特色林果业和林下经济初具规模，绿色富民产业助力脱贫攻坚成效显著。三北五期工程营造的经济林保存面积约26万公顷,年产干鲜果品约340万吨，年总产值达40.8亿元。经测算，五期工程完成的营造林每年所产生的生态效益总值可达964.55亿元。截止五期工程末，帮助1500万农民脱贫，脱贫贡献率达27%，三北地区森林旅游年接待游客3.85亿人次，旅游直接收入达480亿元。

三是在社会效益方面，人居环境极大改善，生态文化日益丰富，生态文明意识普遍提高。通过道路绿化、城乡美化亮化等方式，实现人居环境改善。根据第九次全国森林资源清查结果，三北工程区人均森林面积已达0.26公顷。在三北工程建设中，涌现出一大批以王有德、石光银、牛玉琴等为代表的英模人物，培育了河北塞罕坝、山西右玉、陕西延安、新疆柯柯牙等一大批绿色发展典型，铸就了以“艰苦奋斗、无私奉献，锲而不舍、久久为功”为核心的“三北精神”，促进全民生态文明意识不断提升。此外，三北工程在国际上具有深远影响，2018年，三北工程获得“联合国森林战略规划优秀实践奖”，为全球生态环境治理提供了中国智慧和中国方案。

“2021年至2030年是三北工程六期工程建设期。下一步，将统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，推动新时代三北工程高质量发展。”张良表示，目前，三北工程总体规划修编和六期工程规划的报批工作正在积极推进，待规划批复后将适时启动六期工程建设。三北六期工程将以巩固和发展祖国北疆绿色生态屏障为目标，以不断提升林草资源总量和质量为主攻方向，以服务国家重大战略为要务，积极对接国家“双重”规划和林草“十四五”规划，认真落实国办《关于科学绿化的指导意见》，紧扣打赢国土绿化“三北战役”主线，集中建设一批有特色、上规模、高质量的示范项目，形成林草区域性系统治理、规模化治理、科学绿化、质量精准提升的三北工程高质量发展样板，为建设生态文明和美丽中国作出新的更大的贡献。

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