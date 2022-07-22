本报记者 刘晓宇 施 钰 韩 鑫

潮涌闽江畔，门纳万千客。2018年的春天，首届数字中国建设峰会在福建福州启幕，习近平总书记向峰会致贺信，提出：“加快数字中国建设，就是要适应我国发展新的历史方位，全面贯彻新发展理念，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。”殷切寄语，厚望如山。

如今再回首，从2018年到2021年，中国在全球创新指数的排名从第十七位跃升至第十二位，我国数字经济规模从31.3万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由34.8%进一步提升至39.8%……细数数字中国建设峰会举办4年来的显著成效，数字经济正以澎湃之势，蓄力中国高质量发展新动能。

提质升级，产业赋智动能澎湃

福建晋江，华昂体育用品车间内，机器运转有条不紊，莹蓝色的控制面板上，显示着每一道工艺流程的合规度。“智能检测能精确到每一处针脚是否漏针。”公司负责人黄劲煌说，“在这里，从原辅材料到一双成品鞋，用时不足12秒。”

繁忙的流水线，在黄劲煌眼中另有一番滋味。在首届数字中国建设峰会上，黄劲煌首次看到了智能生产线在服装领域的应用，从峰会返回晋江的他立马联合华中科技大学研发成品鞋智能生产线。4年来，公司研发投入逐年增长4%以上。眼下的华昂体育，订单年均增长15%以上。

上云、用数、赋智，乘着数字中国建设的东风，产业动能澎湃——一大批企业完成工厂内网络IP化、扁平化、柔性化技术改造和建设部署。目前，福建已培育1个国家级跨行业跨领域工业互联网平台、3个国家级特色专业型平台。全省上云企业数超过7万家，生产设备数字化率近50%，关键工序数控化率达54.1%。

农业数字化建设也在不断推进。在福州市永泰县丹云乡“金蛋工程”厂房，五层高的鸭笼排列整齐，自动化环控、自动上料供水、自动清粪、自动集蛋等智能化系统让管理既简单又便捷——5万只蛋鸭只需1名工作人员进行日常的饲养和维护。由点扩面，“数字”的触角延伸至田间地头，覆盖水果、水稻、茶叶、蔬菜种植和禽类养殖等领域。

覆盖全产业的数字化提质升级正在稳步推进。我国制造业数字化转型持续深化，工业互联网已经融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。服务业数字化水平显著提高，电子商务、移动支付规模全球领先，远程办公、视频直播、在线学习等生产生活新方式加速推广。

“峰会效应下，数字经济作为国民经济的‘稳定器’‘加速器’作用更加凸显。”中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖表示。

数字时代，共享智慧便利生活

福州三坊七巷，古韵悠长的光禄坊，智能巡检机器人正在向国网福州供电公司信息主站上传实时监控数据。机器人通过轨道自主运行，采用图像识别和大数据分析技术360度无死角掌握设备电气量，还能自主开展站房巡视和红外热成像、局放检测等带电检测工作——这个在第二届数字中国建设峰会上亮相的机器人，已然在福州“扎根上岗”。

除此之外，智能化配电站还有“多项技能傍身”，“火眼金睛”实时监控、“机器人保安”智能运维、“全自动抢救员”瞬时隔离故障……数字技术为三坊七巷提供了全方位的供电保障。

每一届峰会上，与会嘉宾都会看到数字化建设的新成果、新亮点——

数字公民安全解码芯片发布，从底层奠定二维码安全的基石；AI助教描绘了智能教室“一师千助教”的未来图景；国产高性能x86微处理器亮相……历数往届峰会，一项项全球、全国首发举世瞩目。

每届峰会上，新技术、新产品首展率都超过50%。在第四届峰会上，参会企业举行的新产品、新技术发布会更是多达91场。与此同时，数字之光也正在照进寻常百姓家——

成果展上，无人机快递平台、AI智能诊疗系统、无人化超市终端、VR智慧教室，一处处智能化生活场景引人瞩目；5G+8K超高清视频新应用、可信数字身份认证等一大批新技术应用令人关注……

据统计，每一年，都有超过10万人次的市民走进峰会现场，触摸数字的前沿脉动。去年，“云上峰会”规模扩大，更有365万人次的网友在“云”端一览数字新气象。

服务大局，抢抓区域发展机遇

打开手机小程序，亮出个人专属的“峰会码”，在核验设备上扫描，并同步进行体温检测，即可确认参会信息，嘉宾与观众在机场出站、酒店入住、报名签到、入场参会等环节都将实现快速通行……第五届数字中国建设峰会在即，首次应用的“一码通行”城市身份码服务引人瞩目。

“这就是在首届峰会上达成合作的成果。”新大陆科技集团创新发展中心常务副总经理林林介绍，首届数字中国建设峰会期间，公司与来自北京的合作商达成战略合作，共同推进建设网络可信身份认证产业链。如今，依托身份认证服务能力的可信数字身份码已开始场景试点应用。“企业有了关注新技术、新产品与行业发展趋势的窗口，峰会也成为行业内重要的展示与交流平台，助推企业数字成果走向全国、走向世界。”林林说。

创新强磁场聚合发展新动能。合作成果纷纷落地，“朋友圈”进一步扩大，活动场次持续增加，签约项目数连年攀升……回望过去四届峰会，近千位重量级专家学者会聚，近400场新产品新技术发布会举办，1400多个数字项目签约落地，总投资超过1万亿元，数字中国建设峰会溢出效应不断放大。

抓住数字峰会举办机遇，福建在数字经济赛道上亦是蹄疾步稳——打造起一批国家重点实验室、技术创新中心、工程研究中心等高水平创新平台；加快数字技术创新突破和龙头企业培优扶强，培养一批数字经济领军企业、“专精特新”企业和“行业单项冠军”；建设国家数字经济创新发展试验区，培育福州全球数字教育资源生产基地、厦门金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、厦门软件园国家数字服务出口基地等。

据统计，福建数字经济规模从2017年的11634亿元增长到2021年的23248亿元，增长近一倍，数字经济占地区生产总值的比重已达47%，数字经济发展指数、新基建竞争力指数等多项指标位居全国前列。今年4月，福建印发《福建省做大做强做优数字经济行动计划（2022—2025年）》，目标锚定2025年，全省数字经济增加值超过4万亿元，数字经济创新发展水平明显提升，形成一批具有国内外竞争力的数字产业集群。

“站在新起点，要加快突破数字关键核心技术，实现数字技术和实体经济、居民生活、社会治理深度融合，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。”中国工业互联网研究院院长鲁春丛表示。

《 人民日报 》（ 2022年07月22日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)