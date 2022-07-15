陈果静

原标题：货币政策力促经济逐渐回暖

中国人民银行近期公布的2022年上半年金融统计数据显示，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度，实体经济融资需求显著回升。下半年，货币政策走向、政策发力重点是市场关注的焦点，近期，人民银行有关负责人回应了这些市场关注的热点问题。

支持实体经济力度加大

“金融支持实体经济力度较大，信贷结构优化，企业的综合融资成本稳中有降，金融服务实体经济的质量和效率有所提升。”对于上半年的金融数据，中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘表示。

上半年，一系列政策加快落地，加大对实体经济的支持力度。人民银行降低准备金率0.25个百分点，上缴结存利润9000亿元，合理增加流动性供给，金融机构加大对实体经济的信贷支持力度。6月末，广义货币供应量（M_2）同比增长11.4%，比上年同期高2.8个百分点；上半年，社会融资规模增量为21万亿元，同比多增3.2万亿元，人民币各项贷款增加13.68万亿元，比上年同期多增9192亿元。

“疫情以来我国宏观杠杆率增幅明显低于其他主要经济体，以相对较少的新增债务支持了经济较快恢复。”阮健弘强调，2022年一季度，我国的宏观杠杆率是277.1%，比上年末高4.6个百分点。阮健弘表示，宏观杠杆率是总债务与GDP的比率，经济增速放缓会推动宏观杠杆率上升。同时，为应对下行压力，着力稳定宏观经济大盘，进一步部署了稳经济的一揽子措施。这些逆周期的调控政策对债务增长的影响会在当期体现，但对产出的影响相对滞后，因此宏观杠杆率会出现阶段性上升。这既是外部冲击的客观反映，也是逆周期调控政策助力稳定宏观经济大盘的体现。

“应当看到，虽然今年以来我国经济发展面临的风险挑战明显增多，不过我国经济向好的基本面没有改变。”阮健弘表示，随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济已经呈现明显的复苏势头。这也为未来保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

结构性货币政策显效

今年以来，人民银行创设了三项新的结构性货币政策工具——科技创新再贷款、普惠养老专项再贷款试点和交通物流专项再贷款。去年四季度，央行还出台了碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。截至目前，这些政策效果如何？

最新数据显示，截至目前，碳减排支持工具累计发放1827亿元，支持银行发放碳减排领域贷款3045亿元，带动减少碳排放超过6000万吨。煤炭清洁高效利用专项再贷款已经累计支持银行向企业发放低成本贷款439亿元。今年创设的三项新工具按季发放，将于今年7月首次申请，人民银行正在有序推动相关工作。

人民银行货币政策司司长邹澜表示，总的来看，结构性货币政策工具“聚焦重点、合理适度、有进有退”，同时，建立了“金融机构独立放贷、台账管理，人民银行事后报销、总量限额，相关部门明确用途、随机抽查”的工作机制，有利于激励金融机构优化信贷结构，实现向普惠金融、绿色发展、科技创新等领域精准倾斜的效果。下一步，将持续发挥好各项结构性货币政策工具的双重功能，更加有效支持国民经济重点领域和薄弱环节。

上半年，在助企纾困和支持中小微企业发展方面，金融支持政策落地效果如何？邹澜表示，总体来说，金融服务实体经济质效进一步提升，普惠小微贷款继续保持“量增、面扩、价降”。5月份，新发放的普惠小微企业贷款加权平均利率是5.19%，环比又下降5个基点。邹澜表示，下一步，将加强与发改、财政、工信等部门合作，继续落实落细已出台政策，加大对受疫情影响的行业企业特别是小微企业纾困发展的支持力度，共同提振市场主体信心，助力稳定宏观经济大盘。

有序推进金融工具落地

“上个月，人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度，加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。”邹澜表示，目前来看，项目资本金到位困难成为制约项目建设和贷款投放的重要因素之一。

6月29日，国务院常务会议确定政策性开发性金融工具支持重大项目建设的举措。人民银行支持国家开发银行、农业发展银行分别设立金融工具，规模共3000亿元。

邹澜介绍，目前，在各部门、地方和企业的通力合作下，一些项目已纳入项目库或正在履行入库流程；一些项目正在完善用地、用能等项目要素；还有一些项目正在加快开展投资咨询、可行性研究等前期工作，这些都为金融工具投资提供了有利条件。国家开发银行、农业发展银行已积极和一批成熟项目进行对接，将依法合规加快投放，很快就能实现资金投放和基础设施建设两个实物工作量。

资本金及时到位是项目开工建设的必要条件。据了解，不少项目已基本落实资本金来源，但与基础设施领域20%左右的项目资本金要求还有差距，影响了项目尽快开工建设。金融工具可在较短时间到位，满足项目资本金要求，使项目尽快开工建设。按照金融工具占项目资本金比重不超过50%的要求，预计金融工具占每个项目总投资比重不会超过10%。资本金足额到位后，前期的8000亿元政策性、开发性中长期信贷资金就可以及时跟进，商业银行贷款等社会资本也将迅速跟进，共同助力形成项目实物工作量。

邹澜表示，金融工具稳步运行需要项目、资金、监管等多方面配套政策支持。下一步，将与有关部门一道，有序推进政策性、开发性金融工具落地。一是加快金融工具设立运营。在各部门支持下，两家银行正抓紧按流程设立金融工具，同时拟定制度规范，加强业务流程管理和风险防控，切实做好日常运营、投后管理、风险控制等一系列工作。二是形成备选项目清单。发改委牵头各部门、中央企业、各地方正在梳理足够多的备选项目清单，备选项目既要有较强的社会效益，也要有一定的经济可行性。同时，继续加快推进项目审批、开工前相关准备、项目要素保障等工作，为两家银行加快投放创造更为有利的条件。三是扎实开展项目对接。两家银行会加强与备选项目对接，根据对接分类情况，对可投放的项目，按市场化原则依法合规、自主投资，保障投放资金及时到位，合理满足项目建设需要，对于有一些可能需要政策协调之后才能投放的，两家银行会做好问题反馈，并且配合协调跟进，使得项目在具备条件之后能够尽快投放。

货币政策继续以我为主

对于下半年经济形势如何看，货币政策接下来如何发力支持稳经济？邹澜表示，5月份以来，随着国内疫情形势总体好转，国务院稳经济一揽子措施加快落地，财政政策、货币政策、产业政策均加大实施力度，国民经济运行趋于好转，主要的经济指标边际改善，但恢复的基础还不稳固，下半年经济运行仍然面临较大不确定性和不稳定性，稳经济还需艰苦努力，同时还要关注通胀形势的变化。

“近年来我们一直坚持实施正常的货币政策，为应对超预期的新挑战、新变化留下了充足的政策空间和工具储备。”邹澜强调，下半年，人民银行将继续实施好稳健的货币政策，加快落实已确定的政策措施。实施好前期出台的各项结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化、法治化原则，增强金融服务实体经济的能力；引导政策性开发性银行落实好新增8000亿元信贷规模和设立3000亿元金融工具，支持基础设施建设；提早完成全年向中央财政上缴结存利润，助力稳住经济大盘、稳就业保民生。

对于下半年是否会降准降息，邹澜表示，目前，银行间市场存款类机构7天回购加权平均利率（DR007）在1.6%左右，低于公开市场操作利率，流动性保持在较合理充裕还略微偏多的水平上。1月至6月企业贷款利率为4.32%，同比下降0.31个百分点，继续稳中有降，再创有统计以来的新低。未来，人民银行将综合考虑经济增长、物价形势等基本面情况，合理搭配货币政策工具，保持流动性合理充裕，进一步推动金融机构降低企业融资成本，为巩固经济恢复创造适宜的货币金融环境。

“我们高度关注主要经济体货币政策加速收紧的情况。”邹澜强调，我国作为超大型经济体，国内货币和金融状况主要由国内因素决定，货币政策会继续坚持以我为主的取向，兼顾内外平衡。

邹澜表示，未来随着疫情形势总体受控，预计宏观经济会保持稳步复苏，企业和居民的资产负债表有望逐步修复改善，信贷支持将保持较强的力度。下一阶段，继续提高企业和居民扩张意愿，最重要的是让生产生活更加稳步高效地转动起来，保持经济回暖势头，稳住实体部门的收入、预期和信心，进一步提升内生增长动能和经济活力。人民银行将继续做好稳经济一揽子政策措施，加大稳健货币政策的实施力度，营造良好的货币金融环境，形成政策合力，保持经济运行在合理区间。

(责编：罗知之、陈键)