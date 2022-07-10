余璐 张园静

“关于城市绿化，建议多采用原生植物。”

“希望能进一步加强政策引导，帮助老百姓发展林业果业，发展庭院经济。”

“多栽树、栽多树、栽好树，要科学谋划、因地制宜种植发展。”

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林草兴则生态兴，生态兴则文明兴。近年来，我国科学推进大规模国土绿化，为维护生态安全、改善民生福祉、促进绿色发展奠定了坚实基础。如今，全国动员、全民动手，全社会的广泛参与国土绿化行动蔚然成风。近期，网友纷纷通过人民网“领导留言板”对科学推进国土绿化建言献策。

对此，国家林业和草原局积极回应，表示将科学推进国土绿化，积极采用乡土树种草种进行绿化，坚持保护优先、自然修复为主，提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力，促进农民增收致富，托起百姓的“绿色幸福感”。

科学选择绿化树种草种 提升绿化质量和成效

草木植成，国之富也。

党的十八大以来，全国完成造林种草11.73亿亩，其中，造林9.6亿亩，森林覆盖率达到23.04%，森林蓄积量达到175.6亿立方米。绿色，正成为中国最美丽的底色。

如今，神州大地绿意盎然，如何科学选择绿化树种草种，成为网友关心的问题。有网友在人民网“领导留言板”上留言表示，关于城市绿化，大面积种植不适宜生态环境的人工品种，不仅日常养护成本高，还起不到真正的生态保护作用，建议多采用原生植物。

国家林业和草原局表示，2021年5月，国务院办公厅印发《关于科学绿化的指导意见》（以下简称《意见》），对科学绿化进行系统谋划，围绕“在哪造”“造什么”“怎么造”“怎么管”，提出了明确要求，成为“十四五”及今后一个时期国土绿化高质量发展的基本遵循。《意见》提出，要科学选择绿化树种草种，审慎使用外来树种草种。为此，国家林业和草原局高度重视利用乡土树种开展绿化，在推进森林城市建设中要求以乡土树种为主，城区乡土树种使用率应达到80%以上。

“乡土树种草种具有良好的适应性，对维持当地生态系统的稳定和健康有重要作用，还具有日常养护成本低的独特优势。下一步，国家林业和草原局将结合您的建议，指导督促各地在推动森林城市建设、开展城市绿化过程中，积极采用乡土树种草种。”国家林业和草原局回复留言称，一是提倡使用多样化、多功能、多效益的乡土树种草种混交（播）绿化，审慎使用外来树种草种，避免在居民区周边选用易致人体过敏的树种草种。

二是综合运用规划、资金、项目等手段，以及推进林业种质资源库（圃）绩效奖励，加大乡土树种草种在城市绿化中的运用。

三是开展关键技术攻关，解决乡土树种草种保护发展中的关键技术问题，推动优良乡土树种草种品质提升及品种繁育工作。

四是完善技术服务，加强乡土树种草种技术推广应用，持续推动乡土树种草种发展，巩固提升绿化质量和成效。

加快经济林发展 实现生态美产业兴百姓富

森林是水库、钱库、粮库、碳库。

2022年4月，全国绿化委员会办公室发布的《2021年中国国土绿化状况公报》显示，我国绿色富民产业发展取得新成效，全国经济林面积保持在4000万公顷以上，林草碳汇工作扎实推进，森林生态系统增汇潜力评估和关键增汇技术研发工作积极开展。据了解，2021年，我国经济林年产量超过2亿吨，产值超过2.2万亿元，核桃、油茶、板栗、枣、苹果、柑橘等主要经济林面积和产量均居世界首位。

绿水青山就是金山银山，良好自然生态蕴含巨大经济价值。发展林下经济，“绿色GDP”让越来越多的地方因“树”而兴，百姓因“树”而富。

来自新疆的一位网友留言建议，希望国家能进一步加强政策引导，让老百姓在天山山脉上多种经济林，第一创收、第二保护生态环境，帮助老百姓发展林业果业，发展庭院经济。

对此，国家林业和草原局回复表示，科学绿化是遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、建设绿水青山的内在要求。经济林集生态、经济、社会效益于一身，加快经济林发展，对促进农民增收致富、推进乡村振兴具有重要作用。

近年来，国家林业和草原局积极引导鼓励社会发展经济林，经济林成为粮食、蔬菜之后的第三大农产品。新疆是我国重要的经济林产区，是林果产业的优势产区，林果产品品质高、发展潜力大、品牌效应好。

“下一步，国家林业和草原局将引导和支持新疆充分发挥林草资源优势，科学发展经济林。”国家林业和草原局回复网友留言时表示，一方面，要优化经济林产业发展布局，组织相关专家进行论证，科学确定种植品种和规模，提高规模化发展水平。另一方面，针对新疆地区天然降雨量少、气候干旱，充分考虑水资源条件，适度发展林果等经济林产业，坚持科学造林，做到适地适树、以水定林。再一方面，合理利用土地资源，新发展的经济林种植要上山上坡，不占用耕地。同时，还要紧密结合市场需求，避免盲目大规模种植林果而出现卖难问题。

因地制宜 推动国土绿化高质量发展

如今，我国通过持续开展国土绿化，全国自然条件好的地方已经基本绿化，但继续增加林草资源的难度越来越大，“在哪种”“种什么”“怎么种”“怎么管”等问题日益凸显。

有网友在“领导留言板”表示，致富就是要多栽树、栽多树、栽好树，把那些“光秃秃、寸草不生的荒坡野岭”全部披上绿装，打造成金山银山。而现实中，仍有不少地方植树没有到边到角、哪里省事就栽种到哪里、未达到植树要求标准、植树质量令人担忧的现象存在。

“多栽树、栽多树、栽好树就是要科学谋划、因地制宜种植发展，应依据‘地质地貌、有利于树木生长繁茂昌盛发展状况实情’再进行科学植树。”该网友建议说。

国家林业和草原局对该网友提出的建议表示认同，并指出，科学绿化是改善生态环境、应对气候变化、维护生态安全的重要举措，对建设生态文明和美丽中国具有重大意义。近年来，我国科学推进大规模国土绿化行动，深入实施重大生态工程，广泛开展全民义务植树，积极发动社会参与绿化，推进森林质量精准提升，科学绿化水平得到提升。

“下一步，国家林业和草原局将从四个方面推进国土绿化工作。”国家林业和草原局表示，一是组织编制绿化相关规划，科学确定绿化用地，以宜林荒山荒地荒滩、荒废和受损山体、退化林地草地等为主开展绿化，坚持造林绿化落地上图、精细化管理。

二是充分考虑水资源时空分布和承载能力，坚持以水而定，宜绿则绿、宜荒则荒，科学恢复林草植被。大力提倡使用本土化、多样化树种，鼓励农村“四旁”种植乡土珍贵树种。

三是坚持保护优先、自然修复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设的基本原则，封飞造、乔灌草结合，因地制宜确定绿化方式。

四是完善绿化后期养护管护制度和投入机制，着力提高成林率。实施森林质量精准提升工程，加大森林抚育和退化林修复力度，优化森林结构和功能，提高森林生态系统质量、稳定性和碳汇能力。

(责编：鲁婧、高雷)