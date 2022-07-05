人民网北京7月5日电 （记者申佳平）在今天举行的第五届数字中国建设峰会新闻发布会上， 国家互联网信息办公室副主任曹淑敏介绍，近五年来，党中央、国务院围绕数字中国建设制定了一系列战略规划，相关部门扎实有力推动各项规划实施落地，数字中国建设取得了新的重大进展。

通过以下七组数据，一起来看看数字中国发展“成绩单”。

技术创新新跃升：上市互联网企业研发投入增长227%

曹淑敏介绍，我国网信科技创新取得历史性重大突破。比如5G实现了技术、产业、应用全面领先，我国的高性能计算保持优势，北斗导航卫星实现全球组网、规模应用。芯片自主研发能力稳步提升，国产操作系统性能大幅提升。人工智能、量子信息、区块链等前沿领域涌现出一大批独角兽企业。

同时，企业创新能力持续增强。互联网企业研发投入和能力在这五年内大幅提升，从2017年到2021年，上市互联网企业研发投入增长了227%，研发投入占营收比例也增长到了6.87%。

基础建设新跨越：已建成5G基站170万个

数据显示，截至2022年5月底，我国已经建成了170万个5G基站，5G用户也达到了4.28亿。所有地市全面建成光网城市，千兆用户规模已经突破了5000万。行政村、脱贫村宽带通达率达到100%，行政村通光纤、通4G比例都超过99%。IPV6规模部署和应用也取得明显进展，IPV6地址资源总量位居世界第二，活跃用户达到6.93亿。我国的算力基础设施快速发展，总规模位列全球第二。

经济动能快释放：数字经济规模超45万亿

数据显示，从2017年到2021年，我国数字经济规模从27万亿增长到了超45万亿，稳居世界第二，年复合增长率达到了13.6%。数字经济在整个GDP中的比重已经从33%提升至39.8%。数字产业规模迅速壮大，电子信息制造业产业规模增长至14.1万亿元，软件产业规模增长至9.5万亿元。三大基础电信运营商总营收增长至1.61万亿元，上市互联网企业营收增长140%。特别是疫情背景下，数字化有力有效地支撑了经济发展。

数字政府提效能：电子政务在线服务指数居全球第9位

曹淑敏介绍，“掌上办”“最多跑一次”在全国已经广泛实践，“一网通办”“跨省通办”深入推进。近90%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，平均承诺时限压缩了一半以上。联合国电子政务调查报告显示，我国电子政务在线服务指数全球排名第9位。

同时，数字抗疫加速推动部门之间以及中央和地方之间的数据互通共享，健康码普及和使用达到了前所未有的程度，有力支撑复工复产、“动态清零”，对统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了至关重要的作用。

社会服务更普惠：互联网普及率达73%

数据显示，2017年至2021年，我国网民规模从7.72亿增至10.32亿，互联网普及率上升到73%。

同时，国家数字教育资源公共服务体系不断完善，“互联网+教育”推动优质教育资源惠及更多家庭。全国统一的医保信息平台建成，实现跨省异地就医自助备案和住院直接结算。数字乡村建设稳步推进，城乡居民共享数字化发展成果。

发展环境更完善：三大法治基石齐聚

曹淑敏表示，五年来，我国数字化发展环境优化完善。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等颁布实施，不断强化网络安全和数据安全保障能力。推动平台经济规范健康发展，有效维护市场主体和人民群众的合法权益。

国际合作稳拓展：建设34条跨越陆缆、多条国际海缆

曹淑敏表示，五年来，我国数字领域国际合作稳步拓展。倡导发起《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》《“一带一路”数字经济国际合作倡议》《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》《金砖国家数字经济伙伴关系框架》等一系列国际合作倡议，打造多层次全球数字合作伙伴关系。积极参与多边多方数字经济治理机制活动，为网络空间国际规则和技术标准制定贡献中国智慧和中国方案，携手构建网络空间命运共同体。

工业和信息化部数据显示， 截至2021年底，我国累计建设34条跨越陆缆和多条国际海缆。

(责编：申佳平、高雷)